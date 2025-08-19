Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Pamela David admitió el error y se disculpó con Karina Milei por la fake news del reloj

"Me equivoqué, hablé apresuradamente", afirmó en redes y prometió rectificarse

Pamela David admitió el error y se disculpó con Karina Milei por la fake news del reloj
19 de Agosto de 2025 | 10:24

Escuchar esta nota

La conductora Pamela David pidió "sinceras disculpas" públicas a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, luego del fuerte cruce que mantuvieron en redes sociales por la difusión de información falsa sobre un supuesto reloj de lujo de la hermana del presidente Javier Milei.

"Me equivoqué. Hablé apresuradamente basándome en una imagen y cometí un error", reconoció la presentadora.

La rápida retractación de David llegó después de que la funcionaria la acusara de montar una "operación" en su contra y de "difamar al Presidente con mentiras" para beneficiar a sus "amigos" políticos. Milei exigió una aclaración "con la misma efusividad" con la que se difundió la versión original.

"Reconozco mi equivocación y te pido perdón, sin excusas"

En un mensaje directo a Karina Milei, Pamela David asumió la total responsabilidad por sus dichos y se comprometió a corregir la información en el mismo espacio donde se originó la polémica.

- Admisión del error: La conductora fue contundente en su cuenta de X. "Quiero pedirte sinceras disculpas. Me equivoqué", comenzó su mensaje.

- "Nobleza obliga": Apelando a la honestidad, agregó: "Nobleza obliga: reconozco mi equivocación y te pido perdón, sin excusas".

- Promesa de rectificación: Se comprometió a aclarar la situación en su programa de televisión. "Mañana, en el mismo espacio donde lo dije, lo voy a rectificar en vivo", aseguró.

El conflicto se desató cuando en el programa de David se afirmó que la secretaria de la Presidencia usaba "un Rolex de 35 mil dólares". Karina Milei desmintió la información, aclaró que su reloj es de la marca Grovana y cuesta "menos de 1000 dólares", y anunció que iniciaría acciones legales por "calumnias e injurias".

Menos de 1.000 dólares

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, salió al cruce de acusaciones en redes sociales que le atribuían el uso de un Rolex de 35 mil dólares, calificándolas de "campaña sucia". A través de un comunicado, aclaró que su reloj es de la marca suiza Grovana, que vale "menos de 1000 dólares" y que lo compró con su dinero "mucho antes de que Javier Milei se lanzara a la presidencia".

El reloj en cuestión es un modelo que estaría fuera de catálogo. Sin embargo, en Mercado Libre se ofrece un modelo muy similar, el Grovana Kensington Royal Lady Zafiro, por un precio de $1.040.000, lo que equivale a unos 788 dólares al cambio paralelo, cifra que coincide con la declaración de la funcionaria.

Karina Milei acompañó su descargo con una foto de su muñeca luciendo el reloj, que según afirmó fue tomada antes de asumir su cargo, y aseguró que iniciará acciones legales por "calumnias e injurias". "A diferencia de ustedes, no tengo nada que esconder", sentenció.

