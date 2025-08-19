Pamela David admitió el error y se disculpó con Karina Milei por la fake news del reloj

Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
El nuevo mapa político: quiénes son los diputados que buscan la reelección y cuántos tienen un lugar asegurado
Renovado alerta naranja por la ciclogénesis en La Plata: lo que viene y cuánto llovió, barrio por barrio
Gimena Accardi rompió el silencio y confesó su infidelidad a Nico Vázquez: "Me mandé una cagada"
Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
De Dubai al Bosque, el goleador de Gimnasia que crece en cada fecha
Entre regresos y lesionados, Estudiantes arma el equipo para definir la serie ante Cerro Porteño
Podio para remeros de Regatas La Plata en los Panamericanos Junior Asunción 2025
Hoy gratis con EL DIA, el Suple de Fútbol Infantil: fotos, tablas, resultados y el color de los chicos
Sorpresivo robo en 9 y 49: entraron como si nada y se llevaron el televisor de un departamento
¡A no colgarse! Se termina la inscripción al programa de ingreso a la UNLP para mayores de 25 años sin secundario
Argentina, el país más odiado según la Inteligencia Artificial: las razones
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
La ausencia de la China Suárez en la primera temporada de "En el Barro": motivos y detalles
Causa cuadernos: para los peritos, los escribió el chofer Centeno
Cumbre Putin- Zelenski: Trump anuncia que comenzó a prepararla, pero aún no tiene fecha
Mate, café, harina pero tomate no: ANMAT advirtió sobre un lote afectado en Marolio
¿Busca trabajo? La publicación de Vidal que sorprendió a todos
Plazos fijos, cuánto hay que depositar para ganar $1.000.000 en 30 días: las tasas, banco por banco
Cuenta DNI activó un descuento en dos supermercados de La Plata este martes 19 de agosto
Apps de viajes: las motos ganan terreno en los servicios de transporte
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
Una reunión entre “amigos” terminó con 3 apuñalados y un perro muerto
Vecinos en alerta por un intento de toma de tierras en Villa Elvira
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
"Me equivoqué, hablé apresuradamente", afirmó en redes y prometió rectificarse
Escuchar esta nota
La conductora Pamela David pidió "sinceras disculpas" públicas a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, luego del fuerte cruce que mantuvieron en redes sociales por la difusión de información falsa sobre un supuesto reloj de lujo de la hermana del presidente Javier Milei.
"Me equivoqué. Hablé apresuradamente basándome en una imagen y cometí un error", reconoció la presentadora.
La rápida retractación de David llegó después de que la funcionaria la acusara de montar una "operación" en su contra y de "difamar al Presidente con mentiras" para beneficiar a sus "amigos" políticos. Milei exigió una aclaración "con la misma efusividad" con la que se difundió la versión original.
En un mensaje directo a Karina Milei, Pamela David asumió la total responsabilidad por sus dichos y se comprometió a corregir la información en el mismo espacio donde se originó la polémica.
- Admisión del error: La conductora fue contundente en su cuenta de X. "Quiero pedirte sinceras disculpas. Me equivoqué", comenzó su mensaje.
- "Nobleza obliga": Apelando a la honestidad, agregó: "Nobleza obliga: reconozco mi equivocación y te pido perdón, sin excusas".
- Promesa de rectificación: Se comprometió a aclarar la situación en su programa de televisión. "Mañana, en el mismo espacio donde lo dije, lo voy a rectificar en vivo", aseguró.
El conflicto se desató cuando en el programa de David se afirmó que la secretaria de la Presidencia usaba "un Rolex de 35 mil dólares". Karina Milei desmintió la información, aclaró que su reloj es de la marca Grovana y cuesta "menos de 1000 dólares", y anunció que iniciaría acciones legales por "calumnias e injurias".
La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, salió al cruce de acusaciones en redes sociales que le atribuían el uso de un Rolex de 35 mil dólares, calificándolas de "campaña sucia". A través de un comunicado, aclaró que su reloj es de la marca suiza Grovana, que vale "menos de 1000 dólares" y que lo compró con su dinero "mucho antes de que Javier Milei se lanzara a la presidencia".
El reloj en cuestión es un modelo que estaría fuera de catálogo. Sin embargo, en Mercado Libre se ofrece un modelo muy similar, el Grovana Kensington Royal Lady Zafiro, por un precio de $1.040.000, lo que equivale a unos 788 dólares al cambio paralelo, cifra que coincide con la declaración de la funcionaria.
Karina Milei acompañó su descargo con una foto de su muñeca luciendo el reloj, que según afirmó fue tomada antes de asumir su cargo, y aseguró que iniciará acciones legales por "calumnias e injurias". "A diferencia de ustedes, no tengo nada que esconder", sentenció.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí