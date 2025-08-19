Llega la ciclogénesis a la Ciudad: alerta naranja por tormentas y lluvias

ascendió a naranja el nivel de atención de riesgo para hoy por tormentas con lluvia y viento / el dia

La Dirección de Hidrometereología de la Comuna activó para este martes un alerta naranja por posibles lluvias y tormentas fuertes en la Ciudad.

“El desarrollo de un sistema de baja presión provocará tormentas y lluvias, algunas fuertes”, advirtió el organismo climático. Por ello, se esperan que durante la jornada de hoy y hasta primeras horas de mañana, llueva alrededor de 60 a 80 milímetros “con valores localmente superiores”, anunciaron.

Lo cierto es que en las últimas horas del domingo, la Dirección de Hidrometeorología elevó a Amarillo el Nivel de Atención de Riesgo. Pero, ayer por la tarde, lo elevó a Naranja con el objetivo de prevenir a la población.

A las lluvias más fuertes, que se harán presentes principalmente durante la mañana de hoy, las acompañaran ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora.

El aviso se enmarca en una semana en la que se espera el arribo de un fenómeno de ciclogénesis que, según advierten los expertos, adelantaría la llegada de la tormenta de Santa Rosa, cuyo desarrollo es habitual a fines de agosto. En síntesis, en tan sólo cuarenta y ocho horas, podría caer la lluvia de todo un mes.

El clima de toda la semana

Además de la tormenta de hoy, cuya temperatura se espera que oscile entre 12 y 15 grados, será una semana con nubosidad y apenas unos rayos de sol esporádicos durante el jueves y el fin de semana.

Para el miércoles se prevén lluvias leves, especialmente por la mañana. El termómetro será similar al de hoy: mínima de 12 y máxima de 17 grados.

En tanto, el jueves y el viernes serán días similares: nublados con escasos momentos soleados. Aunque el jueves estará más fresco, la máxima de ambos oscilará entre 16 y 17 grados.

No obstante, el sábado y el domingo, aunque serán días con menos nubosidad, la mínima será de 6 y de 5 grados, respectivamente. ¿La máxima? De 14 grados para todo el fin de semana.