Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana

Tras el cierre de listas para las elecciones nacionales de medio término del 26 de octubre, la campaña puso primera en la Provincia. Y lo hizo con un tono de virulencia en el que no faltaron los exabruptos y acusaciones entre candidatos de las dos principales alianzas en disputa, La Libertad Avanza y Fuerza Patria.

De un lado del ring, el primer candidato a diputado por el oficialismo, José Luis Espert, fue muy duro al analizar la oferta electoral del kirchnerismo en el distrito bonaerense: “No importa quién sea, son todos la misma mierda con distinto olor respecto de los nombres anteriores que tuvieron Unión por la Patria, Frente para la Victoria. Esa lista representa la miseria, la podredumbre en la provincia de Buenos Aires”, criticó en declaraciones radiales.

Del otro lado del cuadrilátero, el que le salió al cruce fue el exministro de Defensa, excanciller y primer postulante a diputado de Fuerza Patria, Jorge Taiana: “(Espert) es un hombre que se dedica a insultar, amenazar y promover la violencia y el delito”, dijo, y lo acusó de haber estado relacionado “con el tráfico de sustancias ilícitas”. La referencia es una vieja denuncia que vinculó al diputado libertario con el empresarop Federico Machado, detenido por la justicia estadounidense en un caso de narcotráfico.

Para Taiana, el legislador de LLA “es una muestra de la débil vocación democrática y de la débil fortaleza institucional y honradez de muchos de los miembros del Gobierno”.

Los dichos del exfuncionario kirchnerista llegaron luego de que Espert desafiara a debatir y ganarle a quien sea: “Cualquiera sea el que quiera debatir, representa lo mismo que ha significado esta cosa infecta en la Provincia”, advirtió e insistió: “Es importantísimo que en las próximas elecciones triunfen las ideas de la libertad para empezar a sacar la maldición que es el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires que la ha transformado en una cloaca a cielo abierto”.

En ese sentido, añadió que “con la lista que ha presentado el kirchnerismo confiesan que quieren seguir destruyendo la Provincia. Toda gente muy comprometida con Néstor y Cristina, responsables de haber destruido la Provincia y de haberle quemado la cabeza a millones de bonaerenses”.

Además, el economista llamó a dar la batalla cultural “contra todos los parásitos mentales que el kirchnerismo ha instalado en la Provincia”.

Contramodelo

A eso también le respondió Taiana, al asegurar que el territorio gobernado por Axel Kicillof “es el contramodelo, hace todo prácticamente sin recursos porque se los niegan ilegalmente. Y, sin embargo se pueden hacer cosas”. El candidato de Fuerza Patria resaltó la necesidad de fortalecer ese ejemplo y reclamó que el Gobierno “detenga y retroceda” con el recorte de fondos a las provincias: “No puede ser que les sigan robando”, denunció.

El excanciller le apuntó luego a la nómina de LLA que, señaló, “desprestigia la política” que, “con sus limitaciones, es la única herramienta que tiene la mayoría para transformar democráticamente la sociedad”.

Pero “el Gobierno se esfuerza porque eso no suceda, por eso decimos que vivimos en un país más autocrático y con una corrupción grande de la democracia, un ejemplo es la condena y proscripción de Cristina Kirchner”, afirmó el postulante del PJ, quien además convocó a fortalecer el Congreso para rechazar la “arbitrariedad” de la gestión libertaria.