Medalla de plata para remeros de Regatas La Plata en los Panamericanos Junior Asunción 2025

El remo argentino volvió a subirse al podio continental y La Plata tuvo a sus representantes de lujo. Los remeros locales Agustín Annese y Fernando Álvarez, del Club Regatas La Plata, obtuvieron la medalla de plata en el Panamericano Sub23 disputado en Asunción, Paraguay, integrando el bote cuatro sin timonel junto a Martín Mansilla (Club de Regatas Mendoza) y Marcos Rojas (Club Náutico Zárate).

El equipo argentino dejó todo en el agua en una final de altísimo nivel, mostrando entrega, sincronización y potencia para colgarse la plateada y reafirmar el crecimiento del remo nacional. Tiempo de 6 minutos, 22 segundos y 91 centésimas, detrás de los chilenos Pedro Labatut-Bastián López-Benjamín Menjiba-Rodrigo Paz (oro, 6:19:29) y por sobre los brasileros Andrei Álves-Diogo Goncalvez-Kayki Siqueira-Miguel Marques (bronce, 6:32:41).

La actuación de Annese y Álvarez tuvo continuidad en el certamen: este domingo también compitieron en el dos sin timonel y en el ocho masculino, firmando una gran performance y consolidándose como una dupla con proyección internacional.

El próximo desafío será este miércoles, cuando vuelvan a vestir la celeste y blanca en el ocho mixto, una prueba que promete ser otro gran espectáculo en la capital paraguaya.

Cabe resaltar que los remeros platenses ya habían conquistado este año el título de Campeones Sudamericanos Sub23 y que, con este subcampeonato panamericano, se confirman como parte de las tripulaciones más competitivas del continente.