Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $8.000.000: estos son los números que salieron hoy en EL DIA

Deportes |Annese y Álvarez

Medalla de plata para remeros de Regatas La Plata en los Panamericanos Junior Asunción 2025

Medalla de plata para remeros de Regatas La Plata en los Panamericanos Junior Asunción 2025
19 de Agosto de 2025 | 09:52

Escuchar esta nota

El remo argentino volvió a subirse al podio continental y La Plata tuvo a sus representantes de lujo. Los remeros locales Agustín Annese y Fernando Álvarez, del Club Regatas La Plata, obtuvieron la medalla de plata en el Panamericano Sub23 disputado en Asunción, Paraguay, integrando el bote cuatro sin timonel junto a Martín Mansilla (Club de Regatas Mendoza) y Marcos Rojas (Club Náutico Zárate).

El equipo argentino dejó todo en el agua en una final de altísimo nivel, mostrando entrega, sincronización y potencia para colgarse la plateada y reafirmar el crecimiento del remo nacional. Tiempo de 6 minutos, 22 segundos y 91 centésimas, detrás de los chilenos Pedro Labatut-Bastián López-Benjamín Menjiba-Rodrigo Paz (oro, 6:19:29) y por sobre los brasileros Andrei Álves-Diogo Goncalvez-Kayki Siqueira-Miguel Marques (bronce, 6:32:41).

La actuación de Annese y Álvarez tuvo continuidad en el certamen: este domingo también compitieron en el dos sin timonel y en el ocho masculino, firmando una gran performance y consolidándose como una dupla con proyección internacional.

El próximo desafío será este miércoles, cuando vuelvan a vestir la celeste y blanca en el ocho mixto, una prueba que promete ser otro gran espectáculo en la capital paraguaya.

Cabe resaltar que los remeros platenses ya habían conquistado este año el título de Campeones Sudamericanos Sub23 y que, con este subcampeonato panamericano, se confirman como parte de las tripulaciones más competitivas del continente.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Renovado alerta naranja por la ciclogénesis en La Plata: lo que viene y cuánto llovió, barrio por barrio

Se supo: quién es el supuesto tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez

De Dubai al Bosque, el goleador de Gimnasia que crece en cada fecha

Entre regresos y lesionados, Estudiantes arma el equipo para definir la serie ante Cerro Porteño

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana

Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones

El artista platense que brilla en Europa

Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
+ Leidas

Renovado alerta naranja por la ciclogénesis en La Plata: lo que viene y cuánto llovió, barrio por barrio

Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones

Entre regresos y lesionados, Estudiantes arma el equipo para definir la serie ante Cerro Porteño

Argentina, el país más odiado según la Inteligencia Artificial: las razones

El artista platense que brilla en Europa

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana

“Vamos a trasladar a La Plata las políticas de Milei en la Nación”

De Dubai al Bosque, el goleador de Gimnasia que crece en cada fecha
Últimas noticias de Deportes

De Dubai al Bosque, el goleador de Gimnasia que crece en cada fecha

Briasco, por lesión, está más afuera que adentro

Entre regresos y lesionados, Estudiantes arma el equipo para definir la serie ante Cerro Porteño

Cerro Porteño volvió a ganar por el campeonato local y llega ilusionado al cruce con el Pincha
La Ciudad
Renovado alerta naranja por la ciclogénesis en La Plata: lo que viene y cuánto llovió, barrio por barrio
¡A no colgarse! Se termina la inscripción al programa de ingreso a la UNLP para mayores de 25 años sin secundario
Cuenta DNI activó un descuento en dos supermercados de La Plata este martes 19 de agosto
Se define el Súper Cartonazo por $8.000.000: estos son los números que salieron hoy en EL DIA
Vecinos en alerta por un intento de toma de tierras en Villa Elvira
Policiales
Sorpresivo robo en 9 y 49: entraron como si nada y se llevaron el televisor de un departamento
Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
Esperan por un informe del Malbrán en la causa del fentanilo adulterado
Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones
Debate en La Plata con posturas que se repelen
Espectáculos
Gimena Accardi rompió el silencio y confesó su infidelidad a Nico Vázquez: "Me mandé una cagada"
La ausencia de la China Suárez en la primera temporada de "En el Barro": motivos y detalles
La relación entre una estrella del fútbol europeo y una famosa cantante: las señales que descubrieron el noviazgo
Nuevo round: Valeria Aquino y Barby Silenzi, peleadas por la presencia en el cumpleaños de su hija Alma
Mancha La Torre, el amigo íntimo de la China Suárez: las razones de la estrecha relación 
Política y Economía
Junín: Ignacio Kovarski destacó la Expo Rural y reclamó reformas para el agro
Mar del Plata: el municipio cerró el primer semestre con un superávit de $1.000 millones
Mar del Plata: trasladaron lobos marinos y constataron el buen estado de los delfines del Aquarium
Plazos fijos, cuánto hay que depositar para ganar $1.000.000 en 30 días: las tasas, banco por banco
El nuevo mapa político: quiénes son los diputados que buscan la reelección y cuántos tienen un lugar asegurado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla