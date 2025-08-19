La ausencia de la China Suárez en la primera temporada de "En el Barro": motivos y detalles

El nuevo mapa político: quiénes son los diputados que buscan la reelección y cuántos tienen un lugar asegurado
El nuevo mapa político: quiénes son los diputados que buscan la reelección y cuántos tienen un lugar asegurado
Desde su estreno en Netflix, En el Barro revolucionó a la audiencia argentina: en pocos días, se posicionó como uno de los éxitos indiscutidos de la plataforma, cosechando elogios y generando conversación en redes.
Así, la China Suárez decidió dar una señal para calmar las aguas. Compartió un collage elaborado por una fanpage, donde se repasaban distintos momentos de las grabaciones junto al elenco y a los técnicos de la producción junto a la frase: “Falta menos para conocer a Nicole” De ese modo, la actriz confirmó con un gesto sutil que su presencia en la serie está asegurada, aunque de una manera diferente: su participación llegará recién en la segunda temporada de En el barro.
Ahora, el hermetismo es total, y por el momento no trascendieron más detalles sobre la trama que involucrará a la actriz en la nueva tanda de episodios.
Allí, cabe recordar que, el año pasado, Suárez había mostrado pequeños detalles de su proyecto a través de Instagram, dejando entrever la emoción de sumarse a una producción tan ambiciosa.
Para finalizar, vale destacar que la China, cuidó cada movimiento: evitó revelar imágenes en gran detalle y alimentó el misterio hasta ahora. Tras el final del rodaje, el clima de hermandad y satisfacción invadió el set. El elenco y los trabajadores organizaron una fiesta íntima para celebrar el cierre, y en ese marco, por primera vez, se filtró una postal de la actriz en su rol de presidiaria.
