Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |”LA MECA” DEL DELITO EN LA PLATA

Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia

El menor de 16 años que falleció en un intento de robo por un tiro policial vivía en ese asentamiento, donde se combinan factores que lo convierten en un caldo de cultivo para la violencia. El oficial quedó en libertad

Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia

El adolescente de 16 años tenía un fuerte historial delictivo / Web

19 de Agosto de 2025 | 03:24
Edición impresa

La llamada “Megatoma” de Los Hornos volvió a quedar en el centro de la escena tras la muerte de un delincuente de 16 años, que perdió la vida a manos de un efectivo policial, al repeler un intento de robo de su moto.

El hecho reabrió el debate sobre la marginalidad, la inseguridad y las condiciones de vida en ese vasto asentamiento, que creció en los últimos años al amparo de la precariedad y la falta de controles públicos.

Si bien hay otros territorios hostiles en la Ciudad, el predio usurpado de alrededor de 160 hectáreas entre las calles 76 y 85 y 143 y 152, es sin dudas uno de ellos.

Allí se combinan varios factores que lo hacen un caldo de cultivo para el delito y no puede pasarse por alto que el adolescente abatido vivía en ese lugar.

Sin escolaridad conocida, con ausencia de contención familiar, atravesados por consumos problemáticos, con repitencia en conductas antijurídicas y, acostumbrados a la violencia como método para obtener dinero fácil, muchos jóvenes se desarrollan en un mundo del que no hay salida.

Es por eso que este caso trasciende lo policial, ya que expone la compleja realidad social de la Megatoma, un territorio donde conviven familias sin techo, delincuentes que usan el lugar como refugio y organizaciones que disputan poder y recursos.

LE PUEDE INTERESAR

Esperan por un informe del Malbrán en la causa del fentanilo adulterado

LE PUEDE INTERESAR

Por una golpiza en un boliche, lo condenaron a pagar $110 millones

Ubicada sobre terrenos fiscales, la Megatoma se convirtió en el asentamiento más grandes de la provincia de Buenos Aires.

Allí, la falta de servicios básicos, las calles de tierra y la ausencia estatal, se entrelazan con la proliferación de economías ilegales, desde el narcomenudeo hasta el acopio de elementos robados.

Vecinos de zonas cercanas aseguran que “todos los caminos conducen a la toma” cuando se trata de seguir el rastro de objetos sustraídos en distintos episodios delictivos.

Respecto del oficial identificado en las actuaciones, de 29 años, integrante de la FBA con asiento en la localidad de Villa Elisa, se supo que en la mañana de ayer hizo una declaración informativa en sede judicial, ya que no está imputado por delito alguno. Al menos por el momento.

En ese contexto, ante el fiscal que investiga el hecho, Juan Mennucci, expuso su testimonio de lo que ocurrió el domingo pasado cerca de las ocho de la noche en la calle 68 entre 135 y 136.

De acuerdo a fuentes de tribunales, el agente comentó que, cuando se encontraba acompañado por su novia de 20 años, apareció una motocicleta de gran cilindrada, tipo enduro, ocupada por dos personas, que vestían ropas oscuras e intentaron asaltarlos.

Fue por eso que rápidamente se identificó como funcionario policial (de hecho aún vestía el uniforme) para luego tomar su pistola reglamentaria y, realizar un disparo hacia los ladrones.

En ese instante de locura y tensión, uno de los asaltantes cayó al piso con un balazo que le ingresó por la cintura, mientras que el cómplice huyó de la escena y aún no pudo ser identificado.

El oficial recalcó que le habían mostrado un arma y que eso lo llevó a reaccionar de esa manera, ya que sintió miedo por su vida y la de su pareja.

Es en ese punto reviste vital importancia la reconstrucción que se intenta ahora con las cámaras de seguridad del barrio, con el objetivo de ponderar el testimonio efectuado.

En ese contexto, pese a que el delincuente falleció horas después en el hospital San Martín, el agente recuperó la libertad, ya que el fiscal Mennucci consideró que no existen riesgos procesales (fuga o entorpecimiento de la causa).

Por último, se supo que entre las prendas del ladrón se incautó un destornillador, que habitualmente se utiliza para el robo de motos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO. Ritual tumbero y sentida despedida en redes sociales
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que van a competir en las elecciones de octubre

Desde Virginia Gallardo a Jorge Porcel Junior y Karen Reichardt, los candidatos famosos de cada partido

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Banfield

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Lanús

Elevan el alerta a "Naranja" en La Plata por lluvias y tormentas fuertes

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44

Batalla cultural de los famosos por “Homo Argentum”

El delito no da tregua: a una jubilada le sacaron hasta la ropa
+ Leidas

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana

Vecinos en alerta por un intento de toma de tierras en Villa Elvira

Estudiantes: arma el equipo entre regresos y lesionados

“Vamos a trasladar a La Plata las políticas de Milei en la Nación”

De Dubai al Bosque, el goleador tripero que crece en cada fecha

Causa cuadernos: para los peritos, los escribió el chofer Centeno

Llega la ciclogénesis a la Ciudad: alerta naranja por tormentas y lluvias

YPF: alivio a la espera de la cuestión de fondo
Últimas noticias de Policiales

Esperan por un informe del Malbrán en la causa del fentanilo adulterado

Por una golpiza en un boliche, lo condenaron a pagar $110 millones

Debate en La Plata con posturas que se repelen

Una reunión entre “amigos” terminó con 3 apuñalados y un perro muerto
Deportes
De Dubai al Bosque, el goleador tripero que crece en cada fecha
Briasco, por lesión, está más afuera que adentro
Estudiantes: arma el equipo entre regresos y lesionados
Cerro Porteño volvió a ganar por el campeonato local y llega ilusionado al cruce con el Pincha
La Reserva se mide ante el Tiburón en City Bell
La Ciudad
Vecinos en alerta por un intento de toma de tierras en Villa Elvira
El comercio de la Ciudad tuvo otro trimestre con bajas en las ventas
Apps de viajes: las motos ganan terreno en los servicios de transporte
Llega la ciclogénesis a la Ciudad: alerta naranja por tormentas y lluvias
El artista platense que brilla en Europa
Espectáculos
La China en la tevé: Prostituta VIP y sexo con L-Gante
Un relato que enfrenta el abandono y el duelo
Teatro de Acá: vuelve al Pasaje el ciclo que recibe a la escena local
El hacedor: Adiós a Jorge Maestro, apellido ilustre de la ficción televisiva
Feliz y radiante Pampita y Pepa se dieron una nueva oportunidad
Información General
Polimedicados: un 60% de los mayores de 65 toma más de cinco fármacos
El Perito Moreno entra en retroceso y podría dejar de verse desde la costa
IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses
Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, las bacterias del fentanilo contaminado: qué provocan
A 89 años del fusilamiento de Federico García Lorca: una muerte rodeada de misterio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla