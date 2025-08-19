Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Súper Cartonazo por $8.000.000: estos son los números que salieron hoy en EL DIA

Política y Economía

Elecciones 2025.- El nuevo mapa político: quiénes son los diputados que buscan la reelección y cuántos tienen un lugar asegurado

Poco más de 30 integrantes de la Cámara baja buscan continuar en el recinto después de diciembre

Elecciones 2025.- El nuevo mapa político: quiénes son los diputados que buscan la reelección y cuántos tienen un lugar asegurado
19 de Agosto de 2025

Escuchar esta nota

Unos 30 diputados aspiran competir para renovar su banca por cuatro años, pero sólo tienen asegurada su reelección unos veintena de los que se postulan en las próximas elecciones legislativas.

La Cámara de Diputados debe elegir 127 legisladores el 26 de octubre, donde el peronismo arriesga el 45% de sus 98 bancas, mientras que la coalición de derecha de la Libertad Avanza y el PRO ponen en juego el 30 por ciento de sus escaños.

Los diputados que tienen asegurado un mandato por cuatro años son aquellos que se postulan en primer término o en los primeros lugares de las listas de la Libertad Avanza o de Fuerza Patria, que son las fuerzas que más bancas lograrán si se cumplen los sondeos de opinión que vienen circulando.

Los diputados que buscan un nuevo mandato son 32 pero tendrían asegurado un nuevo mandato por cuatro años siete de la coalición entre la LLA y el PRO, 11 por Fuerza Patria, 1 de la UCR y uno de Democracia para Siempre.

La alianza de la Libertad Avanza promueve la reelección de una de sus principales espadas, que es José Luis Espert como primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires.

También tienen asegurado tener un nuevo mandato por cuatro años por ese distrito los diputados del PRO Diego Santilli, Alejandro Finochiario y Florencia De Sensi, que ocupan el tercer, noveno, y decimo segundo lugar, y se estima que podrán ingresar unos 30 legisladores.

La coalición oficialista entre la LLA y el PRO impulsa la reelección en la ciudad de Buenos Aires del libertario Nicolás Emma, y de la bullrichista Sabrina Ajmechet.

La diputada cordobesa del PRO Laura Rodríguez Machado tendría asegurada su reelección ya que va cuarto en la lista de la Libertad Avanza, y allí la LLA espera obtener entre cuatro y cinco bancas

En Fuerza Patria de la provincia de Buenos Aires, los diputados que tienen asegurada un lugar son los  sindicalista kirchneristas Sergio Palazzo y Vanesa Siley, y el gremialista de la CTA, Hugo Yasky, impulsado por el gobernador Axel Kicillof.

A ese lote se se sumó la legisladora Agustina Propato, la mujer de Sergio Berni, quien es muy cercana a la ex presidenta Cristina Kirchner.

En el distrito porteño, Fuerza Patria optó por impulsar la relección del dirigente de Patria Grande, Itaí Hagman, quien tenía mandato hasta el 2027 con lo cual renunciará a los dos años que le quedan y en su lugar asumirá el dirigente de La Cámpora,  Javier Andrade.

En Córdoba, el diputado peronista Pablo Carro buscará acceder a un nuevo mandato pero ahí el problema que tiene que deberá pelear el lugar con otras lista que pelea por el mismo votante como la legisladora nacional, Natalia De la Sota, quien también quiere su reelección por una nueva agrupación política.

En cambio, la riojana Gabriela Pedreli tiene garantizada su reelección ya que encabeza la lista de Fuerza Patria, secundada por Ricardo Herrera, quien también busca su reelección pero en ese caso deberán hacer una elección que supere el 50 por ciento de los votos como sucedió en el 2021.

El salteño Emilio Estrada buscará su reelección por Fuerza Patria ya que encabezará la lista de esa agrupación.

La diputada jujeña Leila Chaer tiene asegurado un mandato por cuatro años ya que encabeza lista de Fuerza Patria en esa provincia, donde es probable que como se eligen tres diputados, uno le corresponda a Provincias Unidas, otro al PJ y el restante a los libertarios.

La legisladora Varinia Lis Marín será candidata a diputada en segundo término, ya que secundará a Abelardo Ferrán, actual decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Pampa.

El peronismo tucumano tiene garantizada la relección de Gladys Medina del bloque Independencia, que secunda al gobernador Osvaldo Jaldo, que será candidato testimonial.

Además, se postula en el cuarto lugar la diputada de Independencia-el bloque de Jaldo- Elia Fernández, quien podría conseguir su reelección si Medina que tiene mandato hasta el 2027 renuncia a su banca ya que igual puede continuar dos años mas.

En el radicalismo que tendría una fuerte sangría ya que culminan su mandato 11 de sus 14 miembros, la única diputada que ya tiene asegurada uno lugar es Pamela Verasay, quien será segunda candidata de la Alianza entre la LLA y la UCR de Alfredo Cornejo.

También se postula el diputado radical tucumano Roberto Sánchez, aunque con menos posibilidades debido a la polarización que existe entre la LLA y el peronismo y que es probable que se dividan las cuatro bancas.

Por Provincias Unidas de Santa Fe se postula la diputada de Democracia para Siempre, Melina Giorgi, como tercera candidata y tiene posibilidades de ingresar ya que se estima que se dividirán entre FP, LLA, y PU las nueva bancas en juego.

Por afuera de la alianza oficialista en Santa Fe busca acceder a la reelección, el diputado Gabriel  Chumpitaz, un dirigente que se fue del bloque del PRO y armó la bancada Futuro y Libertad, junto a Verónica Razzini, quien tiene dos años mas de mandato.

En Córdoba, Provincias Unidas propone al diputado Ignacio Garcia Aresca como quinto candidato, con lo cual para poder obtener su reelección esa agrupación que lidera Juan Schiaretti tendría que superar el 50 por ciento de los votos.

Además buscan su reelección los diputados de Encuentro Federal Florencio Randazzo como primer candidato de Provincias Unidas,  quien sería secundada por los legisladores de EF Margarita Stolbizer, y Emilio Monzo, aunque para poder lograr tres bancas deberá realizar una elección que supere el 10 por ciento de los votos.

En esa misma lista se propone en cuarto lugar a la radical de Democracia para Siempre Danya Tavela.

Otro diputado que buscará postularse período es Ricardo López Murphy, quien se presenta como candidato a su reelección por Republicanos Unidos, aunque con menores posibilidades lograr su objetivo debido a la fuerte polarización entre la LLA y Fuerza Patria.

El diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, se postula a su reelección por el PRO tras ganar la batalla judicial contra el macrismo por el control del partido en Córdoba, pero debe afrontar un fuerte desafío debido a la polarización entre la LLA y Provincias Unidas.

También busca un nuevo mandato por la provincia de Buenos Aires, el presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, a instancias del acuerdo con la UCR bonaerense, luego de que se haya retirado de Provincias Unidas en rechazo a la postulación de Randazzo.

La lista completa de los 32 diputados que buscan su reelección

Diputados con reelección asegurada (19)

La Libertad Avanza y PRO (7):
* José Luis Espert (Provincia de Buenos Aires)
* Diego Santilli (Provincia de Buenos Aires)
* Alejandro Finocchiaro (Provincia de Buenos Aires)
* Florencia De Sensi (Provincia de Buenos Aires)
* Nicolás Emma (Ciudad de Buenos Aires)
* Sabrina Ajmechet (Ciudad de Buenos Aires)
* Laura Rodriguez Machado (Córdoba)

Fuerza Patria (10)
* Sergio Palazzo (Provincia de Buenos Aires)
* Vanesa Siley (Provincia de Buenos Aires)
* Hugo Yasky (Provincia de Buenos Aires)
* Agustina Propato (Provincia de Buenos Aires)
* Itai Hagman (Ciudad de Buenos Aires)
* Gabriela Pedrali (La Rioja)
* Emilio Estrada (Salta)
* Leila Chaer (Jujuy)
* Gladys Medina (Tucumán)

UCR (1)
* Pamela Verasay (Mendoza)

Provincias Unidas / Democracia para Siempre (1)
* Melina Giorgi (Santa Fe)

Diputados con reelección en duda o difícil (13)

Fuerza Patria (4)
* Pablo Carro (Córdoba)
* Ricardo Herrera (La Rioja)
* Varinia Lis Marín (La Pampa)
* Elia Fernández (Tucumán)

UCR (1)
* Roberto Sánchez (Tucumán)

Provincias Unidas y aliados (7)
* Florencio Randazzo (Provincia de Buenos Aires)
* Margarita Stolbizer (Provincia de Buenos Aires)
* Emilio Monzó (Provincia de Buenos Aires)
* Ignacio Garcia Aresca (Córdoba)
* Gabriel Chumpitaz (Santa Fe)
* Ricardo López Murphy (Ciudad de Buenos Aires)
* Oscar Agost Carreño (Córdoba)

Coalición Cívica (1)
* Juan Manuel López (Provincia de Buenos Aires).

