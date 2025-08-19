Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |ESFUERZOS PARA UN CIERRE DEL CONFLICTO EN eUROPA DEL ESTE

Cumbre Putin- Zelenski: Trump anuncia que comenzó a prepararla

El presidente de EE UU recibió en la Casa Blanca a líderes europeos y a su colega ucraniano, a quien instó a un diálogo directo con el líder ruso para resolver quién se queda con el territorio tomado por el Kremlin

Cumbre Putin- Zelenski: Trump anuncia que comenzó a prepararla

Una reunión más cordial entre Donald Trump y el ucraniano, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca /AP

19 de Agosto de 2025 | 03:10
Edición impresa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que comenzó a organizar una cumbre entre los mandatarios de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Volodimir Zelenski, a la que seguirán conversaciones a tres partes en las que él participaría, para poner fin a la guerra y definir quién se queda con el territorio ucraniano tomado por Moscú. La propuesta de Putin para Ucrania, respaldada por Trump, se centra en el Donbás, la región industrial del este. El anuncio llegó tras los inéditos encuentros que Trump mantuvo en la Casa Blanca con Zelenski y con líderes europeos que lo acompañaron.

“Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin e inicié los preparativos para una reunión, en un lugar a determinar, con el presidente Zelenski”, declaró Trump tras recibir al ucraniano y a líderes europeos en la Casa Blanca. “Después de esa reunión, tendremos una trilateral, en la que participarían los dos presidentes y yo”, agregó.

 

Trump prometió respaldar las garantías de seguridad europeas para Ucrania

 

Trump había recibido a Putin el viernes pasado para conversaciones en una base militar estadounidense en Alaska, en las que se inclinó hacia las demandas de Putin de que Ucrania haga concesiones sobre las tierras tomadas por Rusia, que ahora controla aproximadamente una quinta parte del territorio ucraniano. Donbás es la zona más ruso parlante y a estado en el corazón de lo que el líder del Kremlin llama las “causas profundas” de la guerra,

GARANTÍAS DE SEGURIDAD

Trump también dijo que respaldaría garantías de seguridad europeas para Ucrania mientras se reunía con Zelenski y los gobernantes de Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Finlandia, así como con la presidenta de la Comisión Europea y el secretario general de la OTAN.

El mandatario estadounidense no comprometió tropas de su país a un plan colectivo para reforzar la seguridad de Ucrania. En cambio, dijo que habría una presencia de seguridad “similar a la de la OTAN” y que todos esos detalles se resolverían con los líderes de la Unión Europea (UE).

“Quieren dar protección y están muy determinados a eso, y los ayudaremos”, dijo Trump. “Creo que es muy importante cerrar el trato”.

Antes de que tuvieran lugar las reuniones en la Casa Blanca, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia rechazó la idea de una posible fuerza de paz de la OTAN en Ucrania. Tal escenario podría ver una mayor escalada y “consecuencias impredecibles”, advirtió la portavoz del ministerio, Maria Zajárova.

El trato de Trump hacia Zelenski fue notablemente diferente al de su reunión de febrero en el Salón Oval. Ese fue un momento desastroso que llevó a Trump a terminar abruptamente las conversaciones con la delegación ucraniana y a pausar temporalmente parte de la ayuda para Kiev, después de que él y el vicepresidente estadounidense JD Vance se quejaran de que Zelenski no había mostrado suficiente gratitud por la asistencia militar de Estados Unidos.

En un momento dado, Trump bromeó con Zelenski sobre el retraso de las elecciones en Ucrania. Estaban programadas para el año pasado, pero se retrasaron debido a la invasión rusa en curso. La ley ucraniana no permite que se celebren elecciones presidenciales cuando está en vigor la ley marcial.

Trump comentó que una circunstancia similar no sería bien vista en Estados Unidos.

 

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

