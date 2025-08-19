Estudiantes: arma el equipo entre regresos y lesionados

Cumbre Putin- Zelenski: Trump anuncia que comenzó a prepararla
El Pincha, que cuenta con futbolistas en duda debido a molestias físicas, ultima detalles para recibir a Cerro Porteño. El entrenador esperará hasta último momento para definir el once titular
Sin dudas la derrota ante Banfield 3-2 fue un duro golpe para los dirigidos por Eduardo Domínguez, a quén se lo vio molesto una vez finalizado el partido, en conferencia de prensa “No nos alcanza con jugar bien 45 minutos”. A pesar de esto, el plantel ya se entrena con la mente en el partido de mañana ante Cerro Porteño, aunque las alarmas se encendieron en City Bell por temas físicos.
Como es sabido, Santiago Ascacibar y Fabricio Pérez se retiraron prematuramente ante Banfield por distintas molestias. Aunque en la práctica de ayer, el que volvió a preocupar fue el lateral derecho Eric Meza, quién no pudo terminar la práctica matutina. Cabe mencionar, que el futbolista no había sido convocado para preservarlo, pensando en el cruce ante el Ciclón de barrio Obrero. Pero pese a esto, el marcador de punta no pudo concluir con los trabajos, ya que sufrió una lesión muscular en la región posterior del muslo derecho por lo cual, quedó descartado para el cruce de mañana. A su vez, hoy le realizarán nuevos estudios para saber el grado de la lesión. De este modo, Román Gómez ocupará su lugar.
Por su parte, el extremo juvenil Pérez fue sustituido pasado los 30 minutos del primer tiempo, luego de no poder aguantar la dolencia de un choque en el tobillo que sufrió con anterioridad. En este sentido, el oriundo de San Juan fue sometido a estudios médicos, los que arrojaron que tiene un traumatismo en el pie y no una lesión. Noticia que mantiene cauto al cuerpo técnico.
De esta forma, con las piezas que tiene, el Barba debe armar una vez más un rompecabezas con partes de menos. Siguiendo esta línea, el primer problema pasa en la defensa, donde las dos alas aquejan molestias. Con Meza descartado, Arzamendia se encuentra mejor de la dolencia que arrastraba. En tanto, los centrales serían una vez más González Pírez y Rodríguez.
En el mediocampo también hay interrogantes, ya que con Ascacibar tocado, Piovi recién recuperado, Neves a la espera y el gran nivel de Amondarain, el DT se encuentra en una disyuntiva en relación a qué futbolistas utilizar, si la experiencia o la sangre joven. Sin embargo, la idea del capitán en jefe es mantener la base que aplicó hace una semana en Asunción.
Unos metros más adelante también continúan algunas dudas, ya que si bien todo indicaría que Tiago Palacios ocuparía el sector derecho como es habitual, en la banda de enfrente el ocupante no está definido. En un principio, quién lo haría sería el colombiano Edwin Cetré, aunque su presencia desde el inicio no está asegurada. Aunque con Pérez tocado, el caleño sería encargado de ocupar esa banda ofensiva.
Por su parte, de no mediar inconvenientes, el magdalenense Guido Carrillo será el referente de área.
De esta forma, Estudiantes realizará este día su último entrenamiento, para definir el posible equipo para recibir el miércoles desde las 19 a Cerro Porteño en el Estadio UNO.
Por otro lado, al mediodía el Eduardo Domínguez brindará una conferencia de prensa, en la previa al cruce de mañana ante el elenco paraguayo.
