La China Suárez dijo "no soy Rosa de Berazategui" y el intendente le saltó a la yugular

El Wandagate llegó de manera insólita a Berazategui y hasta el viejo barón del barón del Conurbano Juan José Mussi se metió con uñas y dientes a defender a la "capital del vidrio". ¿Qué pasó?

Como se publicó ayer, la China Suárez le escribió a Mauro Icardi un mensaje con un simple "Hola?", y a partir de entonces se armó otra vez un gran revuelo.

En ese contexto, la periodista Mariana Brey explicó en su programa que "El año pasado le consulté a una amiga de la China cómo la estaba pasando, porque me parecía que lo podía estar sufriendo", comentó. "La respuesta de la China a esta amiga fue, en ese momento, que me llamó muchísimo la atención y me hace gracia ahora van a entender por qué, en su seguridad y muy lejos de sentirse mal por todo esto le contestó Yo no soy Rosa de Berazategui, soy la China de zona Norte". Como convencida de que ella tiene un nombre propio y nada de lo que se diga de ella la afecta. No le entran las balas, no la afecta", cerró la panelista chimentera.

Quien no dejó pasar de largo los dichos de Suárez fue Juan José Mussi. El jefe comunal de Berazategui se sintió tocado seguramente y, desde su teléfono, le respondió a la actriz.

"Orgulloso de cada “Rosa de Berazategui«! Porque son las que trabajan para salir adelante, siendo muchas jefas de familia…¡Se empoderan cada día para no depender de nada ni nadie! No salen ni saldrán en las revistas pero son las modelos reales! Las verdaderas protagonistas", escribió el Intendente Mussi en sus redes sociales.