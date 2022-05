VIDEO.- "Pincha ruedas" dejaron un tendal en la zona de 1 y 55: atacaron más de 20 autos

El feriado nacional por el Censo no arrancó de la mejor manera para los vecinos de la cuadra de 55 entre 1 y 2 que dejan sus autos afuera (o durmiendo en la calle, como se dice), ya que esta mañana al asomar a la vereda se encontraron con que unos 18 vehículos tenían los neumáticos pinchados. En la mayoría de los casos los ataques se produjeron sobre las ruedas que daban hacia la calle y los menos, lamentablemente, sufrieron pinchaduras en todos los neumáticos.

Los hechos provocaron angustia, sobre todo en algunos conductores que necesitaban desplazarse para ir a trabajar, por el momento de disgusto en sí mismo y por los gastos para volver a poner los rodados en condiciones. Con el correr de las horas encontraron auxilio en un gomero de la zona de 7 y 60 que resignó el feriado para brindar sus servicios y sacar del apuro a los damnificados.

Nicolás, uno de los afectados, relató a EL DIA que "me levanté y me encontré que la camioneta tenía dos gomas pinchadas". Pero además contó que "no fue a mí sólo sino en toda la cuadra". "Están todos los vecinos arreglando y cambiando las gomas". "Es una desidia total lo que está pasando, porque anteriormente me robaron las llanas", manifestó. Y añadió que "por suerte vino un especialista que está ayudando a los vecinos".

Lamentablemente, el frentista debía llevar a los hijos a la casa de su abuela porque a la tarde tenía que movilizarse a capital federal para cumplir con la jornada de trabajo. "El seguro no cubre este tipo de rotura. Lo que hay que hacer es colocar gomas nuevas. La gente de la gomería nos va a salvar colocando unos parches", señaló.

Fabián, el gomero que acudió en ayuda, sostuvo que "los vecinos identificaron a un menor picando las ruedas". "Todos los autos de toda la cuadra, por 55 entre 1 y 2. También en calle 4. Les pincharon todas las ruedas", apuntó. Según explicó, la recuperación de los neumáticos dañados es relativa: "Estas ruedas pueden tener arreglo poniéndole parches o cámaras, o comprándole una adaptación. O directamente colocar un neumático nuevo. Porque cuando se pincha el talón no sirven más. Se puede hacer vulcanizado o parche caliente, pero no es confiable para andar en ruta".