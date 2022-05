Fiebre por Coldplay, que metió el octavo show en River: la nueva fecha y la venta de entradas

Con siete fechas absolutamente agotadas, muchas de ellas en escasos minutos, la banda británica Coldplay anunció una octava fecha en el estadio de River Plate para el 5 de noviembre y quedó a un paso de alcanzar el récord máximo de nueve presentaciones en ese escenario en una misma visita que ostenta Roger Waters con su espectáculo "The Wall", de marzo de 2012.

De esta manera, el grupo comandado por Chris Martin hará su parada en nuestro país de su gira "Music of the Sphares World Tour" los días 25, 26, 28 y 29 de octubre; y los días 1, 2, 4 y 5 de noviembre. Las entradas para esta nueva fecha se pondrán en venta este martes 31 de mayo, a las 10, a través del sitio All Access.

Cabe recordar que días atrás se fueron agotando las localidades poco tiempo después de que se habilitara la compra, motivo por el cual se fueron agregando nuevas fechas.

Para los conciertos en nuestro país, el número de apertura estará a cargo de la cantante estadounidense H.E.R., al igual que en Brasil; mientras que en Colombia y Chile esta misión recaerá sobre Camila Cabello.

A pesar de haber anunciado en 2019 que no volvería a girar para no agravar el calentamiento global, el grupo de Chris Martin decidió poner en marcha este ambicioso tour que estará signado por una gran cantidad de iniciativas de sustentabilidad y compromiso ambiental, incluyendo la reducción de emisiones de CO2 y la plantación de un árbol por cada entrada vendida.

El "Music Of The Spheres World Tour" apuntará a alimentar completamente el show con energía renovable de muy bajas emisiones, con instalaciones solares en cada lugar, aceite de cocina usado, un piso de estadio cinético y bicicletas cinéticas impulsadas por ventiladores que se almacenarán en la primera batería recargable móvil para espectáculos.

También ofrecerá agua potable gratuita, promoviendo la eliminación de las botellas de plástico en todos los lugares reciclables y dispondrá el 10 por ciento de todas las ganancias en un fondo para causas medioambientales y de conciencia social, incluidos ClientEarth, One Tree Planted y The Ocean Cleanup.

En esa línea establecerá una asociación con expertos en cambio climático en el Instituto Grantham del Imperial College de Londres vinculados al área Cambio Climático y Medio Ambiente para cuantificar el impacto de la gira en el medio ambiente.

Coldplay mantiene una especial relación con los fans locales que se inició en su primera visita de 2007 en el Teatro Gran Rex y se afianzó en 2010 cuando actuó en River. La banda regresó al país en 2016 en la apertura de su hasta ahora última gira mundial "A Head Full of Dreams" ocurrida en el Estadio de La Plata, lugar que también eligió para su cierre un año más tarde.

Por su parte, Chris Martin estuvo presente de manera virtual en la reciente gira despedida de Soda Stereo, con su interpretación desde las pantallas de "De música ligera", el clásico con el que concluían los shows.