La lucha de Bruce Willis: "El miedo nunca lo ha detenido"

Desde hace un tiempo, Bruce Willis está transitando una cruel enfermedad: la afasia, que es una afección que puede afectar la capacidad de una persona para hablar, escribir y comprender el lenguaje, tanto verbal como escrito, luego de un ACV o lesión en la cabeza. Ante esto, su esposa, Emma Heming, contó la lucha que realiza el actor diariamente.

"Mi lema es que no te detenga el miedo ¿Por qué? Porque el miedo me detiene constantemente. Esa es otra razón por la que me enamoré de mi marido, el miedo nunca lo detuvo", escribió en sus redes sociales junto a un video del actor, cantando "Under the boardwalk". Y agregó dulcemente: "Tengo tanto respeto, amor y admiración por ese hombre. Disfruta de esta pequeña cancioncilla que calienta el corazón".