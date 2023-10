Complicaciones para la carga de combustibles

La crisis en la economía impacta en el expendio de combustible. Si bien en las últimas horas no se detectaron estaciones de servicio cerradas por falta de naftas y gasoil, como sucedió anteayer con dos bocas de venta de la Región, en algunos locales del sector se mantienen largas colas de aumovilistas.

Desde hace varios días no se expende combustible en forma regular, incluso en las estaciones de bandera YPF, donde se han producido faltantes de la nafta premium y solo es posible cargar el tanque con súper. Tampoco es fácil conseguir diesel.

Dos causas serían las responsables de la escasez de naftas. Por un lado, las petroleras de capitales extranjeros no están abasteciendo la suficiente cantidad de combustible como para que no se resienta el mercado. El presidente de la Cámara de Empresarios de Combustibles, Raúl Castellano, explicó, en ese sentido, que “las estaciones de servicio vendemos lo que nos mandan y para abastecer totalmente el mercado local deberían importar a precio internacional. Por lo tanto, comercializan sólo la producción propia”.

Por otra parte, en el contexto de una macroeconomía descalabrada por los saltos que día a día pega el dólar blue (ayer, se sabe, pasó la barrera de los 1.000 pesos) se plantea la hipótesis de que frente a esa disparada de la moneda estadounidense algunas estaciones de servicio se plantaron y optaron por no despachar combustible.

Esta crisis con las naftas y el gasoil no es privativa de la Región. Según aclararon en la Federación de Entidades de Combustibles de la Provincia de Buenos Aires (FECOBA), la escena de las largas filas de vehículos que se observan en La Plata, Berisso, Ensenada y Brandsen frente a las estaciones de servicio se repite “en todo el país”.

El presidente de FECOBA, Carlos Basílico, dijo que “hasta que no aumente el combustible las petroleras no van a entregar. Todo el país está así. Con el precio del dólar no pueden importar. YPF es distinto porque es nacional y entonces no aumentó los valores”, indicó.

El dirigente del sector de los estacioneros añadió que “los combustibles deberían valer entre un 40 y un 50 por ciento más del costo actual. La gente va a andar igual, va a ir a trabajar con el auto y va a salir a pasear con la familia”.