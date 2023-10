Elecciones 2023.- Massa: "La grieta se murió y el 10 de diciembre empieza una nueva etapa en mi gobierno"

"Quiero pedirles que tomemos este tiempo como uno de reflexión, para hablarle a todos los argentinos y argentinas. Quiero agradecerle a los más de 25 millones de argentinos que fueron a votar , votarán por quién votaran, porque a 40 años de nuestra era democrática, los argentinos manifiestan y abrazan este sistema", indicó en sus primeras palabras.

Asimismo, el candidato de Unión por la Patria, afirmó: "Nuestra democracia está más fuerte y robusta, y eso nos tiene que llenar de orgullo. Me tocó ser la cara, pero no tengan ninguna duda que en la fuerza, la voluntad, en el compromiso que, de punta a punta de nuestro país, encontré en cada uno de ustedes la energía que nos permitió que creciéramos 15 puntos desde las primarias a hoy".

En ese marco, aseguró: "Se que muchos de esos que nos votaron son los que más están sufriendo, no les voy a fallar. Sepan que como presidente, desde el 10 de diciembre, no les voy a fallar".

"Quiero esta noche también hablarle a los argentinos y argentinos que fueron al cuarto oscuro, y votaron en blanco, o se quedaron en casa, o que la eligieron a Myriam Bregman o a Juan Schiaretti, a aquellos radicarles que comparten nuestros valores", señaló y agregó en ese tono: "Pero también hablarles a quienes eligieron otra opción, con la necesidad de una Argentina en paz, con orden, esos que quieren un país sin incertidumbre y con certezas. Voy a hacer el mayor de los esfuerzos para ganarme su confianza. Mi compromiso es construir más Argentina".

"Es importante establecer los pilares de política de estado: vamos a convocar a un gobierno de unidad nacional para construir una industria argentina fuerte, a aquellos que quieren más educación pública, a la construcción de un régimen laboral moderno sin renunciar a los derechos conquistados. Quiero convocar a la Argentina que se para frente al mundo y que no regala sus recursos naturales", precisó.

De igual forma, Sergio Massa argumentó: "Soy de los que creen en el diálogo, en los consensos, así aun valiéndome críticos, me he movido toda la vida y así lo haré el 10 de diciembre como Presidente e de la república. Además, estoy convencido de que este no es un país de mierda".

"La Argentina es una gran familia. Lo que necesita es alguien que trabaje 24 x 7 defendiéndola. La capacidad de poder emocionarse y llorar cuando alguien que está peor que uno deposita su confianza; es compartir la posibilidad con cada uno de los argentinos que la idea de construir esa patria grande", cerró.