Información General

Terminó el exitoso “streaming” submarino del Conicet

11 de Agosto de 2025 | 02:36
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) finalizó ayer la transmisión en vivo desde el Cañón Submarino Mar del Plata, escenario de una de las campañas científicas más importantes en aguas argentinas.

La expedición, impulsada por el Schmidt Ocean Institute junto a más de 30 investigadores argentinos, marcó un hito debido a su alcance y a la calidad de los datos obtenidos.

Las imágenes del robot submarino ROV SuBastian -que descendió a 3.900 metros de profundidad documentado la presencia de especies sorprendentes, como la del “Pulpo Dumbo” (en la foto) -fueron seguidas en vivo durante los últimos días por cientos de miles de espectadores a través de YouTube.

