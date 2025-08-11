Seis planetas alineados con la Luna se ven desde hoy

“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso
Desde hoy y hasta el próximo miércoles se dará la oportunidad de observar desde gran parte del territorio argentino a seis planetas alineados junto a la luna. El punto máximo de la conjunción estelar tendrá lugar mañana a la madrugada, momento que además coincidirá con el pico de actividad de la lluvia de meteoros Perseidas.
La alineación planetaria permitirá observar a Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, junto a la Luna en fase de luna llena, también llamada Luna de Esturión.
Cuatro de ellos, Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno, serán visibles, mientras Urano y Neptuno no se distinguirán a simple vista, por lo que se necesitarían instrumentos astronómicos, como prismáticos o telescopio, para poder apreciarlos.
El punto máximo de la conjunción estelar tendrá lugar en la madrugada de mañana
Durante mañana y pasado el fenómeno estará acompañado por un pico de actividad de las Perseidas, una de las grandes lluvias de estrellas del año, que este año no será tan espectacular como en otras ocasiones, porque la Luna será un obstáculo para ver los meteoros más tenues.
Si bien el fenómeno de la alineación planetaria será visible en toda la Argentina, las condiciones geográficas y atmosféricas hacen que algunos puntos de la Patagonia ofrezcan ventajas para la observación.
En cuanto a la lluvia de estrellas en sí en la jornada del 12 de agosto, hay que destacar que la Luna estará sobre el horizonte durante gran parte de la noche y, por ello, tanto después del atardecer como antes del amanecer nos encontraremos con las mejores oportunidades.
Con respecto a los planetas, agosto también es un gran mes para observar Mercurio, porque está alcanzando su mayor separación del Sol en el firmamento.
Para los que se pierdan esta espectacular configuración de agosto de 2025, habrá desquite recién en octubre de 2028, al presentarse la próxima alineación destacada, cuando cinco planetas se tornarán visibles antes del amanecer.
Y si no, recién para febrero de 2034 se espera una nueva alineación múltiple, aunque con visibilidad limitada desde el hemisferio sur, especialmente en el caso de Venus y Mercurio.
