El abogado de Julieta Prandi espera por la pena para Contardi: “Es incapaz de reinsertarse en la sociedad”

El miércoles se conocerá el veredicto del juicio que Julieta Prandi le inició a Claudio Contardi por abuso sexual agravado y violencia de género. Así, en ese contexto, Javier Baños, abogado de la actriz, pidió una “condena justa”.
“Existieron relaciones que no fueron consentidas. Julieta fue obligada a tener relaciones con este sujeto, sin su consentimiento", afirmó el letrado, mientras que agregó: "El relato de Julieta no tiene fisuras. Esto está comprobado por prueba pericial y pericias psicológicas y psiquiátricas”.
Pese a que la Justicia rechazó el pedido de prisión preventiva para Contardi, Baños destacó que sí estableció una prohibición de acercamiento de 300 metros. “Además, dispuso el cuidado personal de Julieta y de su círculo íntimo”, destacó. Por otra parte, el empresario tampoco podrá salir del país hasta que el tribunal comunique su fallo.
“Es incapaz de reinsertarse en la sociedad. Pedimos una condena justa”, Dijo Baños, tras asegurar que considera que el empresario en cuestión debe pasar 50 años en la cárcel.
