Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

Información General

EN VIVO. El "pulpo Dumbo" y la "estrella de mar culona": último día de streaming del Conicet

La expedición, en la que participan más de 30 investigadores del Conicet, marcó un hito debido a su alcance y a la calidad de los datos obtenidos.

10 de Agosto de 2025 | 10:58

Escuchar esta nota

Este domingo finaliza la transmisión en vivo desde el Cañón Submarino Mar del Plata, escenario de una de las campañas científicas más importantes en aguas argentinas. La expedición, impulsada por el Schmidt Ocean Institute junto a más de 30 investigadores del Conicet, marcó un hito debido a su alcance y a la calidad de los datos obtenidos.

El streaming del último día empezó alrededor de la 1 de la madrugada y se extenderá hasta las cuatro de la tarde. El proyecto, llamado “Talud Continental IV”, permitió seguir en directo, desde cualquier parte del mundo, las operaciones del robot submarino ROV SuBastian, que descendió a 3.900 metros de profundidad. Las imágenes, que se pudieron ver en el canal de YouTube del Schmidt Ocean Institute, captaron a más de 80.000 espectadores, quienes interactuaron con los científicos.

La misión se centró en caracterizar hábitats vulnerables, documentar especies profundas e identificar el impacto humano en la región, como la presencia de microplásticos y basura marina. Algunos de los hallazgos más destacados fueron la primera documentación de un “pulpo Dumbo” en aguas argentinas, una “estrella de mar culona”, calamares rojos voladores y peces telescopio.

Finalizada la travesía, todo el material audiovisual y los datos analizados, incluidos los modelos 3D de especies emblemáticas, se publicarán en repositorios abiertos como Conicet Digital, OBIS y GenBank. La información también estará disponible en formatos educativos para escuelas, museos y clubes de ciencia.

El buque Falkor (too), que albergó la expedición, se trasladará a Montevideo, Uruguay, para iniciar una nueva campaña científica del 22 de agosto al 19 de septiembre, y luego volverá a la Argentina entre el 30 de septiembre y el 29 de octubre.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Relatos salvajes por una espiral de violencia que atraviesa la Ciudad

El sexo después de los 80: el secreto íntimo de Cormillot que reaviva un tema que pocos hablan y todos quieren saber

Crece la polémica por los padrones y el litigio judicial: ¿Qué ocurrirá finalmente en Provincia?

Tragedia en Berisso: dos jubilados murieron en un incendio en su vivienda

Paritaria bonaerense a cuarto intermedio: hubo oferta de aumento a estatales y docentes, pero "insuficiente" para los gremios

El escándalo de las facturas truchas en La Plata: de quiénes son los palcos embargados en UNO

En Atenas, Milei encabezará otro acto en La Plata para impulsar la campaña en Provincia

¿Hubo impericia? La trama de la turbulenta llegada de Marcos Rojo a Racing y por qué no podrá jugar
+ Leidas

Venden sin receta un medicamento restringido

Alternativas al apellido Kirchner, la visión libertaria y el estallido del centro

VIDEO. En alerta por el servicio del agua: cómo es vivir bajo el riesgo del arsénico

En Villa Elvira, el barrio cerrado que busca proteger a los jubilados

De la granja a la góndola, hasta el doble por un maple

Ultima detalles para su visita a Paraguay

¡A bailar!: ejercicio con diversión, conexión y salud integral

Voces a favor y en contra a la propuesta de Milei
Últimas noticias de Información General

Glaciares argentinos: se redujeron 42% en 30 años

Fin de la polémica por el pato Juan en Mendoza

El 76% de los usuarios sufrieron fraude digital

El sexo después de los 80: el secreto íntimo de Cormillot que reaviva un tema que pocos hablan y todos quieren saber
La Ciudad
Mirá GRATIS el listado de Empleos en La Plata: si buscas trabajo, no te pierdas estas oportunidades
¡Súper Cartonazo por 4 millones! Los números de este domingo 10 de agosto
Cuenta DNI de Banco Provincia: las promociones de este domingo 10 de agosto
Domingo fresco pero para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
VIDEO. En alerta por el servicio del agua: cómo es vivir bajo el riesgo del arsénico
Deportes
La Scaloneta vuelve a jugar en octubre
La agenda deportiva del domingo hace rodar la pelota: horarios, partidos y TV
VIDEO. Clima caliente: Boca se salvó de otro papelón
Ni con el gol de Giménez pudo quebrar el maleficio
Un cuestionado Russo se fue sin dar declaraciones
Policiales
A un año del trágico choque en 7 y 49
Un dato sobre el fentanilo contaminado compromete a los dueños del laboratorio
Inseguridad agobiante: se resistió y evitó que le sacaran el auto
La historia de los Acuña, los gemelos absueltos de la más terrible acusación
Revés para la madre del detenido por femicidio
Espectáculos
Lucía Galán habló del duro momento de salud que vivió: "Situaciones extremas"
Wanda Nara y Nora Colosimo: señales de reconciliación tras meses de distanciamiento
La Agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
“Homo Argentum”: Guillermo Francella y una actuación camaleónica en 16 actos
Impacto profundo: cómo las bombas atómicas cambiaron el cine de Japón

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla