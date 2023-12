Las expensas de este mes, un 30% más caras que en noviembre

El pago de las expensas representa desde hace un tiempo una buena porción del presupuesto personal y familiar de quienes viven en edificios de departamentos. En línea con el ritmo de la inflación, todos los meses, al menos durante 2023, ese importe destinado a los gastos comunes del consorcio se ajusta superando el dígito y ahora, por los aumentos en distintos ítems, se espera por diciembre que ascienda hasta un 30 por ciento.

“Este diciembre es un mes muy particular”, remarcaron en la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata. Y eso es así porque en el último mes del año se suman varios servicios cuyo costo aumentó, más el aguinaldo que perciben, en el caso de contar con ese personal en el edificio, los encargados. Además, se reúnen en la boleta a pagar en los primeros días de enero tres meses retroactivos de un reajuste del 22 por ciento establecido por convenio.

Todo eso suma, según un miembro de la entidad que nuclea a los administradores, entre un 25 y un 30 por ciento más sobre las expensas que se pagaron en noviembre.

De acuerdo con el desglose de los recargos de diciembre, llegaron con aumentos las tarifas de los abonos del mantenimiento de la bomba de agua (un 30 por ciento), los ascensores (30 por ciento) y los equipos de generadores de energía en el caso de los edificios que cuentan con ese servicio (50 por ciento).

También se agrega al importe de diciembre el pago del 22 por ciento de cada mes del trimestre octubre- noviembre-diciembre de ajuste salarial al encargado, y un bono del 20 por ciento que se adiciona a ese sueldo sobre el básico todos los diciembre.

El reajuste del acumulado del 22 por ciento, por otra parte, impacta en el monto del aguinaldo.

Existen los casos de edificios de departamentos donde no trabaja un encargado y en cambio se contrata un servicio de limpieza de manera tercerizada. En esas situaciones, las expensas son significativamente más bajas, pues se trata de una prestación que no recibe todos los días o que no requiere de muchas horas del servicio.

“Diciembre y enero son meses complicados; se va a notar mucho la diferencia con noviembre, cuando se aplicó un 11 por ciento de incremento. Porque en diciembre, además del aguinaldo están todos los aumentos de los services: algunos impactan en las expensas de diciembre y otros en las de enero”, sintetizó uno de los miembros de la Cámara.

A modo de referencia, en la entidad señalaron que un departamento de dos dormitorios ubicado en el centro platense por el mes de diciembre se pagarán entre 35.000 y 40.000 pesos de expensas. “Y eso sin contar con la empresa de seguridad que tienen algunos edificios. En ese caso se irán a alrededor de 60.000 pesos porque el servicio de lunes a lunes en el horario nocturno se eleva a 1.800.000 pesos”, precisó el integrante de la CD de la Cámara.

Si se quiere comparar, en noviembre las expensas de valor medio fueron de entre 25.000 y 30.000 mil pesos.

Por ahora, la misma morosidad

El nivel de morosidad se mantiene más o menos en el índice habitual, entre un 25 y un 30 por ciento, según aseveraron en la Cámara de Administradores local. Aclararon, sin embargo, que “si las expensas siguen aumentando la situación puede llegar a estar más comprometida”.

Estos ajustes, se afirmó, repercuten en el ánimo de los propietarios e inquilinos, que se quejan por los sucesivos incrementos mensuales.

La morosidad, en distintos casos, suele terminar en la Justicia, pero mientras tanto eso que no se cobra se transforma en un déficit que rebota en el pago de las expensas del resto del consorcio, porque el monto a reunir es una suma presupuestada para hacer pagos de sueldos y afrontar los gastos operativos de cada edificio.

Eso puede implicar que el resto de los propietarios tenga que afrontar la diferencia que no paga un consorcista o más que acumulan deuda.

Cabe indicar, por otra parte, que quienes pagan fuera de término tienen un recargo relativamente bajo, ya que es de entre el 3 y el 5 por ciento.