La billetera de Papá Noel: entre 6 mil y 30 mil pesos por regalo

La cuenta regresiva para Navidad ya comenzó y en el comercio platense hay mucha expectativa sobre cómo van a darse las ventas en estos últimos días. Con una antesala de menor movimiento en comparación con el año pasado, desde los centros comerciales de la Ciudad creen que las promociones bancarias generarán el empuje para que repunten las transacciones.

“Esta época y la del Día del Niño son las que más ventas nos generan, pero sabemos que el contexto económico del país no ayuda”, comentaron desde una juguetería de Calle 12.

Respecto a lo que fue “La noche de los regalos y la Gala de vidrieras”, toda una tradición de los últimos años para las ventas de fin de año, Valentín Gilitchensky, presidente de la Comisión de Centros Comerciales de la Federación Empresaria La Plata, dijo que “hubo movimiento hasta las 23.30 más o menos, porque luego se largó a llover”, dijo. El comerciante apuntó que “estamos atravesando una situación bastante recesiva”, indicó.

“La venta viene bien pero no es masiva. Tenemos expectativa de que aumente de mañana (por hoy) y hasta el domingo, porque el 24 los comercios van a estar abiertos. Nadie quiere perderse una venta por cómo viene la cosa. Creemos que con las promociones bancarias que empezaron hoy (por ayer) la gente va a salir a comprar”, agregó el referente comercial.

“En promedio, los regalos que más se están vendiendo van de los 6 mil a los 30 mil pesos. En ese rango, los más baratos llegan hasta 10 mil pesos y de ahí hasta los 30 mil es el segundo nivel. Después, los regalos más lindos están entre los 60 mil y 80 mil pesos”, indicó Gilitchensky.

Más allá de esta situación, la gente trata de comprar regalos al menos para los más chicos. Por eso, las jugueterías son los comercios que más clientes reciben por estos días y lideran el ranking de artículos vendidos.

“Se vende de todo aunque se buscan mucho la opción más económica. Como ya nos pasó para el Día del Niño, no hay un juguete en particular que esté de moda. Lo que sí se hace en muchos casos es llevar juegos de mesa que se puedan compartir y ahí se ahorra bastante porque es una especie de 2x1. Sobre todo si es para hermanos que no tienen demasiada diferencia de edad”, revelaron en una juguetería de Calle 12.

Los juegos para pileta también resultaron demandados. “Los clientes te cuentan que como no se van de vacaciones van a armar la pileta o llevan a los nenes a un club y les buscan inflables, pistolas de agua, objetos sumergibles, antiparras y patas de rana para dejarles en el árbol de Navidad.

Los dispositivos tecnológicos y sus accesorios fueron otros de los artículos que más venta tuvieron en estos días. Joysticks, parlantes y auriculares, los productos con más salida en este rubro, donde los teléfonos celulares, tablets y consolas de juegos no resultaron los más comprados este año, debido a los valores y la ausencia de oferta en cuotas.

Finalmente, la indumentaria infantil también se metió en el podio. Varios locales con promociones de 2x1 o 3x2, sedujeron a los clientes que compraron trajes de baño, remeras y vestidos.

En ese sentido, un referente comercial de Calle 8 indicó que “quienes se organizaron o pudieron, compraron algunos regalos hace semanas para ganarle a la inflación. Sobre todo, después de la última devaluación. Igual, nosotros tampoco pudimos remarcar demasiado porque no hay plata en los bolsillos”.

Y es que desde que el aumento de precios se repite en promedio cada semana, los clientes hacen un “estudio de mercado” antes de cerrar una transacción.

“Recorrí jugueterías y en algunas, los mismos artículos tienen diferencia de hasta 4 mil pesos. Es un poco vergonzoso lo que hacen, porque el que pone los juguetes más caros sabe que la gente no tuvo aumento de sueldo y hace un gran esfuerzo por comprar”, destacó una vecina que ayer hacía las últimas compras navideñas.

