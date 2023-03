Argentina podría enfrentar la peor caída de exportaciones en 2023 por la sequía

Debido a la sequía más intensa que atravesó el país, Argentina podría tener la peor caída de exportaciones para este año. Marcelo Elizondo, consultor y presidente de ICC (Cámara Internacional de Comercio) en Argentina, adelantó que podría superar los U$S 15.000 millones.

Las proyecciones privadas de caídas de exportaciones -que rondan los U$S 14.000 a U$S 20.000 millones-, las cifras a manejar este año podrían llegar a caer hasta un 15% en comparación del 2022.

La sequía es la principal razón del acercamiento de este fenómeno económico aunque también se consideran, para llegar a una estimación anual, el bajo crecimiento del comercio internacional y los precios de commodities a nivel internacional.

En 2009, la caída más importante de exportaciones descendió a U$S 14.346 millones. En 2014, la baja llegó a U$S 12.691 y al año siguiente alcanzó U$S 11.546.

En tanto, el Instituto de Estudios Económicos y Negociaciones Internacionales que pertenece a la Sociedad Rural Argentina publicó un informe donde se refuerza la posibilidad del derrumbe de las exportaciones.

En cuanto a la cosecha de soja, por las falta de lluvias y el alivio para el suelo, podría ser hasta de un 50% menos que la del año pasado. Para el maíz, la estimación es de 60% menos al 2022.