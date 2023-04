Aníbal Fernández redobló la apuesta y saca del foco de atención la interna del FdT

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, volvió a referirse a la oposición en duros términos, luego de que ayer ardiera Troya por sus dichos sobre calles "regadas de sangre y de muertos", una frase que fue muy criticada (vea: https://www.eldia.com/nota/2023-4-14-3-30-48-anibal-hablo-de-calles-regadas-de-sangre-y-muertos-si-gana-la-oposicion-y-lo-cruzaron-con-todo-politica-y-economia). En ese marco, quizás a modo de estrategia, saca del foco de atención a la interna del Frente de Todos.

No conforme con las críticas, este viernes redobló la apuesta en diálogo con los periodistas en la puerta de la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación, y se refirió a un medio porteño que tituló una nota tildándolo de "irresponsable", a lo que respondió: "No, irresponsables son ustedes que no ven lo que dice Macri, lo que dice Milei, lo que dicen un montón de la oposición. Dicen que van a dinamitar todo, dicen que van a morir los que tienen que morir".

En ese sentido agregó: "¿Cómo se dinamita sin que haya heridos o sangre? ¿Cómo se hace para que mueran los que tengan que morir? Todas las expresiones que vierten cada uno de los representantes de la oposición. Entonces lo que dije es que si llegaran a ser gobierno y eso es lo que llevarán a la practica, eso inexorablemente cierra con represión". Además se explayó en el tema diciendo que "son todas las expresiones que vierten cada uno de los representantes de la oposición. Entonces lo que dije es que si llegaran a ser gobierno y eso es lo que llevarán a la práctica, eso inexorablemente cierra con represión".

En tanto, cuando le preguntaron si ratificaba lo que había declarado, y que generó tanta polémica, no dudó: "Totalmente". Luego tuvo un fuerte cruce con una periodista que le consultó por las muertes en Rosario: "No vine a debatir con vos. En todo caso, cuando vuelvas a la redacción hacé una buena nota con tu firma y por ahí todavía te ganas el Pulitzer. No me metas a mí en tu debate. Mi debate no es ese, mi debate está en otro lugar. Lo que dije es lo que escucho".