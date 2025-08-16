VIDEO..- Así la platense Milena Salamanca brilló en La Voz, venció a un tiktocker y emocionó a La Sole

Conmoción en La Plata: un comisario apareció muerto con un disparo en la cabeza
La talentosa folklorista platense Milena Salamanca sigue avanzando en "La Voz Argentina", y esta vez superó la difícil etapa de los "knockouts". La artista, que pertenece al equipo de Soledad Pastorutti, se impuso en un duelo individual a Iván Horrocks, una conocida figura de TikTok.
La conmovedora interpretación que deslumbró a Soledad Pastorutti Milena se lució interpretando "Recuerdos de Ypacaraí", un clásico del folklore paraguayo que le fue asignado por su propia coach.
Antes de la presentación, La Sole le aconsejó que, si bien la canción era muy conocida, ella podía darle su propio toque personal. Por su parte, Milena reconoció que el tema era un desafío, ya que es "muy de la región litoraleña" y ella es "del sur".
A pesar de los nervios que, según Soledad, la platense no pudo ocultar del todo, su actuación fue hipnotizante.
Soledad no dudó en elogiarla, destacando su seguridad en el escenario y su capacidad para emocionar.
Con este triunfo, Milena, quien debutó en el ciclo cautivando a todo el jurado, en particular a Pasturutti, con una versión del clásico "Zamba de mi Esperanza", se asegura su lugar en la próxima ronda del popular reality de Telefé y mantiene vivo el orgullo de La Plata en el programa.
