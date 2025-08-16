Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $8.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA para controlar

Espectáculos

VIDEO..- Así la platense Milena Salamanca brilló en La Voz, venció a un tiktocker y emocionó a La Sole

16 de Agosto de 2025 | 11:47

Escuchar esta nota

La talentosa folklorista platense Milena Salamanca sigue avanzando en "La Voz Argentina", y esta vez superó la difícil etapa de los "knockouts". La artista, que pertenece al equipo de Soledad Pastorutti, se impuso en un duelo individual a Iván Horrocks, una conocida figura de TikTok.

La conmovedora interpretación que deslumbró a Soledad Pastorutti Milena se lució interpretando "Recuerdos de Ypacaraí", un clásico del folklore paraguayo que le fue asignado por su propia coach. 

Antes de la presentación, La Sole le aconsejó que, si bien la canción era muy conocida, ella podía darle su propio toque personal. Por su parte, Milena reconoció que el tema era un desafío, ya que es "muy de la región litoraleña" y ella es "del sur".

A pesar de los nervios que, según Soledad, la platense no pudo ocultar del todo, su actuación fue hipnotizante. 

Soledad no dudó en elogiarla, destacando su seguridad en el escenario y su capacidad para emocionar. 

Con este triunfo, Milena, quien debutó en el ciclo cautivando a todo el jurado, en particular a Pasturutti, con una versión del clásico "Zamba de mi Esperanza", se asegura su lugar en la próxima ronda del popular reality de Telefé y mantiene vivo el orgullo de La Plata en el programa.

LE PUEDE INTERESAR

Dalila confirmó que es “amiga con derechos” de El Polaco y fue lapidaria con Barby Silenzi

LE PUEDE INTERESAR

La agenda de este sábado en La Plata para disfrutar con la familia

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

La agenda de este sábado en La Plata para disfrutar con la familia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores

VIDEO. ¡Sorpresa! La futurista Tesla Ciber Truck, en La Plata

Viral | Un hombre vencido: Coroniti chapó en vivo con la actriz porno Cam Nair y le dijo "te amo"

¿Quién era el joven que murió atropellado en Ruta 2?

¿Qué hacemos el finde? Música, shows, cine, teatro y más en La Plata

Orfila podría repetir el mismo once en el Lobo

IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses
+ Leidas

Conmoción en La Plata: un comisario apareció muerto con un disparo en la cabeza

José Sosa: “No nos podemos confiar ni subestimar a nadie”

Mueve el banco: primera vez para Yangali y vuelve Enzo Martínez

Un gran problema en la banda izquierda: ¿quién jugará?

Furfaro, el empresario apuntado por el fentanilo mortal: "Cómo no la voy a admirar a Cristina"

Como las frecuencias, las aplicaciones del micro atrasan a la gente

Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: sábado con una promo especial en la Región

¿Quién es Karen Reichardt? La chica Playboy de los 90 que trabaja en TV Pública será candidata de La Libertad Avanza
Últimas noticias de Espectáculos

Dalila confirmó que es “amiga con derechos” de El Polaco y fue lapidaria con Barby Silenzi

La agenda de este sábado en La Plata para disfrutar con la familia

Tini y De Paul, camino al altar: todo lo que se sabe de su esperada boda

Vuelve La Beriso: “No callarse forma parte de una banda de rock”
La Ciudad
Angustia en pleno centro de La Plata por el agua de ABSA: baja presión y encima sale turbia
Dura advertencia en La Plata: bajó 50% la cantidad de donantes de sangre y solicitan dadores
Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: sábado con una promo especial en la Región
¡Súper Cartonazo por $8.000.000! Estos son los números que salieron hoy sábado en EL DIA
Sábado fresco, húmedo y con probabilidad de lluvias: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Deportes
La agenda deportiva de este sábado, súper recargada: horarios y TV
José Sosa: “No nos podemos confiar ni subestimar a nadie”
Mueve el banco: primera vez para Yangali y vuelve Enzo Martínez
Estupor por la muerte de Ramón Maddoni
Russo busca unidad y lleva a todos a Mendoza
Policiales
VIDEO. Delincuentes amenazaron a una empleada y robaron una panadería frente al Hospital San Juan de Dios
Conmoción en La Plata: un comisario apareció muerto con un disparo en la cabeza
Fentanilo mortal: el fuerte cruce entre Furfaro y la madre de Renato Nicolini
La Justicia rechazó el recurso que solicitó Contardi, el ex de Julieta Prandi, para acceder a la domiciliaria
Detuvieron a un joven por robo de autopartes en Berisso
Información General
“Día de los caídos en moto”, un homenaje surgido en Olavarría que se conmemora en todo el país
Canasta de crianza: en julio duplicó a la inflación
Lecciones del pasado para adaptarse al calentamiento
Fracasó el acuerdo global contra la contaminación plástica
Los números de la suerte del sábado 16 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla