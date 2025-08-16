El peronismo cerró lista de unidad: Taiana en la Provincia y Hagman encabezará en CABA
El peronismo cerró lista de unidad: Taiana en la Provincia y Hagman encabezará en CABA
Con ministros como candidatos, los cambios "obligados" que se vendrán en el Gabinete de Milei
Fentanilo: el informe que alertó fallas en la fabricación de ampollas y las pericias clave que se suman a la causa
Falsos operarios en modo Spiderman: treparon un piso, rompieron la "telaraña" y robaron en un departamento en La Plata
El incendio en La Plata: ¿Por qué está frenada la demolición y cuándo se reanuda?
Dolor en el espectáculo: murió Alberto Martín, el actor que marcó una época
Videos y fotos | Jornada cargada de emoción en el rugby platense: Agustín Creevy se retiró en San Luis
Altos de San Lorenzo celebró su 33° aniversario con fiesta, desfiles y feria
Se acerca la lluvia a La Plata y ya anuncian una "Santa Rosa anticipada" con ciclogénesis: cuándo llega
Las caravanas ensordecedoras de motos, insoportables en cada madrugada de La Plata
¡Atención! Durante unas horas de este finde no funcionará Cuenta DNI, BIP ni home banking
Suelta de globlos y emoción en el cumpleaños 49 de Clara Anahí, la nieta de Chicha Mariani
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
VIDEO.- Así la platense Milena Salamanca brilló en La Voz, venció a un tiktocker y emocionó a La Sole
En FOTOS | La Plata Cómic: la segunda jornada de una nueva edición en el Pasaje Dardo Rocha
La Plata: balearon a un automovilista para sacarle la mochila
"Chorra", "ballena gorredada", "vaga" y "parásito": Morena Rial y Carmen Barbieri se dijeron de todo
Ale Sergi y Cintia Bustamante se separaron después de 10 años juntos: los altibajos que llevaron al fin
“La guita o te corto la oreja”: dramático asalto a una pareja de jubilados en La Plata
Dura advertencia en La Plata: bajó 50% la cantidad de donantes de sangre y solicitan dadores
Bavio festeja sus 124 años de historia con actividades para toda la familia
¿Quién es Karen Reichardt? La chica Playboy de los 90 que trabaja en TV Pública será candidata de La Libertad Avanza
Inusual de un sábado: un piquete complicó el tránsito en La Plata
Inflación en La Plata: tomate, pollo y papa negra, los alimentos que más se dispararon en julio
Angustia en pleno centro de La Plata por el agua de ABSA: baja presión y encima sale turbia
VIDEO. Delincuentes amenazaron a una empleada y robaron una panadería frente al Hospital San Juan de Dios
¡Súper Cartonazo por $8.000.000! Estos son los números que salieron hoy sábado en EL DIA
En El Nene, 20% de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Pasadas las 19.30 del viernes los timbres de un edificio de La Plata se activaron casi en cadena. Los primeros en levantar el tubo escucharon algo raro del otro lado: supuestos operarios de "Flow" (sería Personal o Telecom) que se presentaban para realizar mantenimientos.
Rápidamente sospecharon de que algo raro había ya que era un feriado a medias en la jornada "no laborable" y además el horario. Inmediatamente se fueron comunicando entre vecinos y efectivamente nadie esperaba un servicio técnico de esa empresa, por lo que alertaron en no abrirles.
Ocurrió en un edificio de 50 entre 29 y 30, a pocos metros del Hospital Italiano de La Plata. La sorpresa se la llevaron cuando llegaron los moradores de uno de los departamentos ubicados en el primer piso. Una ventana estaba abierta y una red de protección cortada. Adentro, un desastre. Todo revuelto.
"Supuestamente tipo 19.30 de feriado empezaron a tocar todos los timbres, yo no estaba. Decían que tenían que arreglar algo de Flow vecinos decían que no había ningún problema y a uno le decía que departamento sos que tengo que arreglar las cosas y nadie le abrió. Yo fui veinte minutos y me fui de ahí tipo 20 horas. Vuelvo a las 23.30 y la ventana de una pieza que da el garaje del edificio estaba abierta", le relató la víctima a EL DIA.
"Treparon un piso, por una medianera evidentemente", detalló. "Se llevaron una PlayStation 5, una mochila de Estudiantes marca Umbro de color blanca, auriculares inalámbricos. Intentaron llevarse un televisor pero no pudieron por la ventana".
La víctima indicó que realizó la denuncia en la Comisaría Cuarta y que la Policía Científica realizó las pericias correspondientes en el lugar.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí