Policiales

Falsos operarios en modo Spiderman en La Plata: treparon un piso, rompieron la "telaraña" y robaron en un departamento

16 de Agosto de 2025 | 21:39

Pasadas las 19.30 del viernes los timbres de un edificio de La Plata se activaron casi en cadena. Los primeros en levantar el tubo escucharon algo raro del otro lado: supuestos operarios de "Flow" (sería Personal o Telecom) que se presentaban para realizar mantenimientos. 

Rápidamente sospecharon de que algo raro había ya que era un feriado a medias en la jornada "no laborable" y además el horario. Inmediatamente se fueron comunicando entre vecinos y efectivamente nadie esperaba un servicio técnico de esa empresa, por lo que alertaron en no abrirles.

Ocurrió en un edificio de 50 entre 29 y 30, a pocos metros del Hospital Italiano de La Plata. La sorpresa se la llevaron cuando llegaron los moradores de uno de los departamentos ubicados en el primer piso. Una ventana estaba abierta y una red de protección cortada. Adentro, un desastre. Todo revuelto.

"Supuestamente tipo 19.30 de feriado empezaron a tocar todos los timbres, yo no estaba. Decían que tenían que arreglar algo de Flow vecinos decían que no había ningún problema y a uno le decía que departamento sos que tengo que arreglar las cosas y nadie le abrió.  Yo fui veinte minutos y me fui de ahí tipo 20 horas.  Vuelvo a las 23.30 y la ventana de una pieza que da el garaje del edificio estaba abierta", le relató la víctima a EL DIA.

"Treparon un piso, por una medianera evidentemente", detalló. "Se llevaron una PlayStation 5, una mochila de Estudiantes marca Umbro de color blanca, auriculares inalámbricos. Intentaron llevarse un televisor pero no pudieron por la ventana".

La víctima indicó que realizó la denuncia en la Comisaría Cuarta y que la Policía Científica realizó las pericias correspondientes en el lugar.

