¿Quién es Karen Reichardt? La chica Playboy de los 90 que trabaja en TV Pública será candidata de La Libertad Avanza

Brilló con Jorge Guinzburg y en Brigada Cola. Ahora, secundará a José Luis Espert en la lista de diputados de La Libertad Avanza en la Provincia.

La ex actriz y vedette Karen Reichardt será la segunda candidata en la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Buenos Aires, que encabezará José Luis Espert. Su inclusión en la boleta fue una sorpresa para muchos, pero no para el círculo íntimo del presidente Javier Milei, con quien mantiene un vínculo cercano.

Según supo Noticias Argentinas, Reichardt, nacida en 1969, tuvo una alta exposición en la década del 90, con participaciones en comedias cinematográficas como "Brigada cola" (1992) y "Tachero nocturno" (1993), y en películas eróticas como "Despertar de pasiones" (1994).

En 1992, su rostro y su cuerpo fueron tapa de la revista Playboy, en una producción que compartió con María Fernanda Callejón.

Entre 2003 y 2010 creó Fanáticas, un programa de cable en el que todas mujeres hinchas de los grandes del fútbol argentino analizaban la fecha. Karen representaba a su querido River Plate.

Su cercanía con el jefe de Estado le permitió volver a la pantalla chica con un programa en la Televisión Pública, llamado "Amores Perros", el mismo nombre de su local de productos para mascotas en Recoleta. Se trata de un ciclo que se emite los sábados y que aborda historias de adopción y cuidado de animales.

A pesar de su nuevo rol político, en el pasado Reichardt había manifestado su desinterés por la política. "No me interesa para nada la política, aunque la tenemos todos adentro. Con el voto de hoy decidimos lo que queremos", había expresado en el búnker libertario tras una victoria electoral del oficialismo.