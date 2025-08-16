El peronismo cerró lista de unidad: Taiana en la Provincia y Hagman encabezará en CABA
El peronismo cerró lista de unidad: Taiana en la Provincia y Hagman encabezará en CABA
Fentanilo: el informe que alertó fallas en la fabricación de ampollas y las pericias clave que se suman a la causa
El incendio en La Plata: ¿Por qué está frenada la demolición y cuándo se reanuda?
Las caravanas ensordecedoras de motos, insoportables en cada madrugada de La Plata
Se acerca la lluvia la La Plata y ya anuncian una "Santa Rosa anticipada" con ciclogénesis: cuándo llega
La Plata: balearon a un automovilista para sacarle la mochila
Agustín Creevy se retiró en San Luis: el platense que fue máximo capitán de Los Pumas
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
VIDEO.- Así la platense Milena Salamanca brilló en La Voz, venció a un tiktocker y emocionó a La Sole
¡Atención! Durante unas horas de este finde no funcionará Cuenta DNI, BIP ni home banking
En FOTOS | La Plata Cómic: la segunda jornada de una nueva edición en el Pasaje Dardo Rocha
Suelta de globlos y emoción en el cumpleaños 49 de Clara Anahí, la nieta de Chicha Mariani
La agenda de este sábado en La Plata para disfrutar con la familia
“La guita o te corto la oreja”: dramático asalto a una pareja de jubilados en La Plata
Dura advertencia en La Plata: bajó 50% la cantidad de donantes de sangre y solicitan dadores
Bavio festeja sus 124 años de historia con actividades para toda la familia
Altos de San Lorenzo celebra su aniversario con música, feria y desfiles
¿Quién es Karen Reichardt? La chica Playboy de los 90 que trabaja en TV Pública será candidata de La Libertad Avanza
"Chorra", "ballena gorredada", "vaga" y "parásito": Morena Rial y Carmen Barbieri se dijeron de todo
Ale Sergi y Cintia Bustamante se separaron después de 10 años juntos: los altibajos que llevaron al fin
Inusual de un sábado: un piquete complicó el tránsito en La Plata
Inflación en La Plata: tomate, pollo y papa negra, los alimentos que más se dispararon en julio
Angustia en pleno centro de La Plata por el agua de ABSA: baja presión y encima sale turbia
VIDEO. Delincuentes amenazaron a una empleada y robaron una panadería frente al Hospital San Juan de Dios
¡Súper Cartonazo por $8.000.000! Estos son los números que salieron hoy sábado en EL DIA
En El Nene, 20% de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
Furfaro, el empresario apuntado por el fentanilo mortal: "Cómo no la voy a admirar a Cristina"
En medio del escándalo por el fentanilo mortal, Milei miró la película de Francella en Olivos
¿Lista de papel o boleta única? Cómo se vota el 7 de septiembre en Brandsen
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
A esta altura de los hechos, las muertes a causa del fentanilo ya es una tragedia sanitaria en Argentina. El conteo oficial habla de 87 fallecidos confirmados, con 9 casos más bajo investigación, mientras que distintas fuentes elevan el número a 96 víctimas fatales .
El brote se originó entre abril y mayo, cuando pacientes hospitalizados por otras causas comenzaron a padecer neumonías rápidamente progresivas tras recibir el fármaco contaminado .
La próxima semana llegarán al Juzgado Federal N°3 de La Plata una serie de pericias que derivarán en un avance clave en el expediente.
El juez Ernesto Kreplak incorporará el 18, 19 y 20 de agosto los informes que determinarán de manera fehaciente las causas de muerte de las víctimas y se establecerá cómo ocurrió la adulteración del medicamento en el laboratorio HLB Pharma.
Bacterias halladas y cantidad afectada
Se detectaron bacterias multirresistentes —Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii— en pacientes y ampollas pertenecientes a dos lotes del producto .
LE PUEDE INTERESAR
¿Quién era el policía que encontraron muerto en La Plata?
Se distribuyeron más de 300.000 ampollas, de las cuales alrededor de 45.000 fueron administradas antes del retiro del mercado .
Hallazgos del informe técnico
Un documento confidencial que ANMAT presentó ante el juzgado (publicó Infobae), en el que se denuncian múltiples fallas en el proceso de fabricación del fentanilo:
1. Ausencia de documentación sobre controles microbiológicos en etapas intermedias y finales del proceso.
2. Falta de certificados de esterilidad originales.
3. No hay registros analíticos ni certificados de calidad del agua empleada para limpieza ni para el producto, incluyendo estudios de endotoxinas o partículas.
4. Tiempos excesivos entre producción y esterilización: 14 h 20 min para el lote 31201, y 16 h 45 min para el lote 31202 —muy por encima del estándar de < 8 h—, sin justificación ni validación.
5. La omisión de controles microbiológicos y certificados de esterilidad impide descartar patógenos en el producto final, elevando el riesgo para los pacientes.
6. Incumplimiento general de las Buenas Prácticas de Manufactura, especialmente en el control y registro de parámetros críticos .
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí