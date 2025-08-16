Inflación en La Plata: tomate, pollo y papa negra, los alimentos que más se dispararon en julio

Un informe mensual realizado por la organización FundPlata sobre la variación de la canasta alimentaria en la ciudad de La Plata –integrada por productos de carnicería, almacén y verdulería- arrojó un incremento de 1,1% durante el mes de julio de 2025.

El relevamiento, que se llevó a cabo en 18 comercios de la Capital bonaerense con venta al público de los tres rubros, e incluyó 26 productos, fue realizado en 13 barrios de la Ciudad durante la cuarta semana del mes de julio de 2025 y arrojó que el rubro que mayor incremento tuvo fue el de productos de verdulería con un 3,3%; seguido por los de carnicería con un 2,3%; y por los de almacén con un -1,3%.

“Respecto a los alimentos en particular, los productos que experimentaron un aumento muy por encima del promedio fueron tomate (19,4%); pollo (15%); papa negra (8,6%); y lechuga criolla (7,3%), entre otros”, detallaron desde FundPlata.

Asimismo, el informe destaca que “Esta canasta de alimentos platense, no se puede comparar de forma directa con la canasta de alimentos del IPC y con la correspondiente a CABA, dado que éstas últimas son más extensas, pero dicho ejercicio, nos puede dar una pauta de la evolución del precio de los alimentos en general y de determinados alimentos en particular, que componen las 3 canastas.”

En ese marco, se informó que “Del análisis comparativo entre ambas canastas, surge que la correspondiente a los partidos del GBA, tuvo un aumento respecto a junio del 2,0% contra el 1,1% de aumento que tuvo lugar en nuestra ciudad”.

En término interanual, la inflación de la canasta alimentaria platense fue 23,3%. Los alimentos que sufrieron una mayor variación de precios fueron tomate, pollo, papa negra, lechuga, asado, polenta, entre otros.