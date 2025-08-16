Inflación en La Plata: tomate, pollo y papa negra, los alimentos que más se dispararon en julio

VIDEO..- Así la platense Milena Salamanca brilló en La Voz, venció a un tiktocker y emocionó a La Sole
Dura advertencia en La Plata: bajó 50% la cantidad de donantes de sangre y solicitan dadores
Cruces entre dos intendentes del PRO y el armador de Karina Milei: se acusan de ser "funcionales" al kirchnerismo
La inflación en La Plata: cuáles fueron los alimentos que más aumentaron en julio
¿Quién es Karen Reichardt? La chica Playboy de los 90 que trabaja en TV Pública será candidata de La Libertad Avanza
Angustia en pleno centro de La Plata por el agua de ABSA: baja presión y encima sale turbia
VIDEO. Delincuentes amenazaron a una empleada y robaron una panadería frente al Hospital San Juan de Dios
¡Súper Cartonazo por $8.000.000! Estos son los números que salieron hoy sábado en EL DIA
Furfaro, el empresario apuntado por el fentanilo mortal: "Cómo no la voy a admirar a Cristina"
En medio del escándalo por el fentanilo mortal, Milei miró la película de Francella en Olivos
Como las frecuencias, las aplicaciones del micro atrasan a la gente
“Ni se les ocurra”: Eva de Dominici se metió de lleno en la polémica escena de Homo Argentum
Conmoción en La Plata: un policía apareció muerto con un disparo en la cabeza
La agenda deportiva de este sábado, súper recargada: horarios y TV
Bullrich candidata a senadora y más tensiones de LLA con el PRO
La Justicia de EE UU suspendió la entrega del 51% de acciones de YPF
Día del Niño en la era digital: en electrónica, de $30.000 para arriba
La Justicia rechazó el recurso que solicitó Contardi, el ex de Julieta Prandi, para acceder a la domiciliaria
Fentanilo mortal: el fuerte cruce entre Furfaro y la madre de Renato Nicolini
No repunta: el consumo masivo de julio reflejó una nueva caída con respecto al año pasado
La agenda de este sábado en La Plata para disfrutar con la familia
“Día de los caídos en moto”, un homenaje surgido en Olavarría que se conmemora en todo el país
Inflación: advierten que la suba del dólar está teniendo más impacto en agosto que en julio
Dalila confirmó que es “amiga con derechos” de El Polaco y fue lapidaria con Barby Silenzi
Sábado fresco, húmedo y con probabilidad de lluvias: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un informe mensual realizado por la organización FundPlata sobre la variación de la canasta alimentaria en la ciudad de La Plata –integrada por productos de carnicería, almacén y verdulería- arrojó un incremento de 1,1% durante el mes de julio de 2025.
El relevamiento, que se llevó a cabo en 18 comercios de la Capital bonaerense con venta al público de los tres rubros, e incluyó 26 productos, fue realizado en 13 barrios de la Ciudad durante la cuarta semana del mes de julio de 2025 y arrojó que el rubro que mayor incremento tuvo fue el de productos de verdulería con un 3,3%; seguido por los de carnicería con un 2,3%; y por los de almacén con un -1,3%.
“Respecto a los alimentos en particular, los productos que experimentaron un aumento muy por encima del promedio fueron tomate (19,4%); pollo (15%); papa negra (8,6%); y lechuga criolla (7,3%), entre otros”, detallaron desde FundPlata.
Asimismo, el informe destaca que “Esta canasta de alimentos platense, no se puede comparar de forma directa con la canasta de alimentos del IPC y con la correspondiente a CABA, dado que éstas últimas son más extensas, pero dicho ejercicio, nos puede dar una pauta de la evolución del precio de los alimentos en general y de determinados alimentos en particular, que componen las 3 canastas.”
En ese marco, se informó que “Del análisis comparativo entre ambas canastas, surge que la correspondiente a los partidos del GBA, tuvo un aumento respecto a junio del 2,0% contra el 1,1% de aumento que tuvo lugar en nuestra ciudad”.
En término interanual, la inflación de la canasta alimentaria platense fue 23,3%. Los alimentos que sufrieron una mayor variación de precios fueron tomate, pollo, papa negra, lechuga, asado, polenta, entre otros.
LE PUEDE INTERESAR
Angustia en pleno centro de La Plata por el agua de ABSA: baja presión y encima sale turbia
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí