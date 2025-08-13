Altos de San Lorenzo celebra su aniversario con música, feria y desfiles

La Municipalidad de La Plata llevará adelante este sábado los festejos por el 33° aniversario de Altos de San Lorenzo en 19 entre 77 y 78. El evento incluirá un acto protocolar, feria y espectáculos musicales.

Desde el mediodía estará habilitado el paseo gastronómico para las familias que se acerquen a participar de la propuesta, que también contará con el clásico desfile cívico tradicionalista y conciertos en vivo.

A lo largo de la jornada, la comunidad podrá disfrutar la puesta en escena de los grupos Etiqueta Negra, La 82 y La Juntada Platense, bandas nacidas en la localidad que animarán los festejos con repertorios para todos los gustos.

Además, se llevará a cabo el tradicional izamiento de bandera, que en esta oportunidad contará con el acompañamiento de la banda de la Policía Bonaerense, seguido por el corte de torta junto a vecinos, entidades locales y agrupaciones representativas de la zona.