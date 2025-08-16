Suelta de globlos y emoción en el cumpleaños 49 de Clara Anahí, la nieta de Chicha Mariani

Este sábado en la “casa Mariani Teruggi” (30 entre 55 y 56) hubo actividades en conmemoración del nacimiento, hace 49 años, de Clara Anahí, la hija del matrimonio cuyo paradero se desconoce tras el asesinato de sus padres en 1976.

Además de la suelta de globos como uno de los momentos de más de emoción, hubo un conversatorio con Elsa Pavón de la “Asociación Anahí” y Ana Barletta de La Comisión provincial de la memoria (CPM), recitales y una muestra del archivo de Inteligencia de la Policía.