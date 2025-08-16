Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Definiciones electorales rumbo a octubre

El peronismo cerró lista de unidad: Taiana en la Provincia y Hagman encabezará en CABA

Con el aval de Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa, se definió una boleta con perfiles complementarios: experiencia política por un lado y juventud por el otro

El peronismo cerró lista de unidad: Taiana en la Provincia y Hagman encabezará en CABA

Jorge Taiana

16 de Agosto de 2025 | 17:27

Escuchar esta nota

El peronismo alcanzó un acuerdo político que permitirá presentar listas de unidad de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. La definición fue el resultado de largas conversaciones entre las distintas corrientes internas —kirchnerismo, massismo, sectores albertistas y movimientos sociales— que, tras varias jornadas de tensiones, lograron consensuar candidaturas en los distritos más importantes del país.

El entendimiento fue sellado con el respaldo explícito de Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el ministro de Economía y líder del Frente Renovador Sergio Massa y el dirigente del Frente Patria Grande Juan Grabois. La foto de la unidad despeja el riesgo de internas que, de haberse concretado, hubieran debilitado al oficialismo en la campaña.

Hagman, el rostro joven en CABA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el primer lugar de la lista de candidatos a diputados nacionales será ocupado por Itai Hagman, economista, militante del Frente Patria Grande y dirigente con fuerte inserción en movimientos estudiantiles y sociales.

Su postulación refleja la intención del peronismo porteño de renovar liderazgos en un distrito históricamente adverso, apostando a un perfil joven, progresista y con capacidad de interpelar a sectores urbanos movilizados por agendas sociales y ambientales.

El armado de la lista en CABA contó con la participación clave de Juan Manuel Olmos, actual vicejefe de Gabinete y articulador del peronismo en la Ciudad, quien contribuyó a tejer los consensos necesarios entre agrupaciones que mantienen diferencias pero que coincidieron en priorizar una estrategia común.

Jorge Taiana, en la Provincia

En la provincia de Buenos Aires, la boleta estará encabezada por Jorge Taiana, exministro de Defensa, excanciller y actual senador nacional. Con una extensa trayectoria en la política nacional e internacional, Taiana representa un perfil de experiencia y confianza para encabezar la lista en el distrito que concentra casi el 40% del padrón electoral.

LE PUEDE INTERESAR

Luis Petri encabezará la lista de diputados nacionales de LLA en Mendoza

LE PUEDE INTERESAR

Malestar total en los bancos con el plan Caputo de planchar el dólar (como sea) para ganar las elecciones

La elección bonaerense será clave para el oficialismo, que deposita allí su mayor expectativa de votos. La candidatura de Taiana, con su cercanía a Cristina Kirchner y su reconocimiento en el electorado, aparece como un factor de cohesión interna y de atractivo para sectores peronistas más tradicionales.

La formalización en Matheu

Los nombres completos de la lista bonaerense se darán a conocer durante la jornada. Según fuentes partidarias, desde las 18 los precandidatos de la agrupación Fuerza Patria se acercarán a la sede del Partido Justicialista en la calle Matheu para firmar sus postulaciones. El acto, de fuerte contenido simbólico, será una oportunidad para exhibir la unidad alcanzada y enviar una señal a la militancia de cara al inicio de la campaña.

La definición de listas conjuntas busca no solo evitar una interna costosa, sino también mostrar un mensaje de orden y cohesión en un momento político marcado por la fragmentación opositora. “La prioridad es sostener la unidad del peronismo y concentrar esfuerzos en ganar la elección, no en dirimir diferencias internas”, señalaron fuentes cercanas a la mesa de negociaciones.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Atención! Durante unas horas de este finde no funcionará Cuenta DNI, BIP ni home banking

El incendio en La Plata: ¿Por qué está frenada la demolición y cuándo se reanuda?

La Plata: balearon a un automovilista para sacarle la mochila

“La guita o te corto la oreja”: dramático asalto a una pareja de jubilados en La Plata

Se espera lluvia esta tarde en La Plata y ya anuncian una "Santa Rosa anticipada" con ciclogénesis: cuándo llega

¿Quién era el policía que encontraron muerto en La Plata?

Como las frecuencias, las aplicaciones del micro atrasan a la gente

Las caravanas ensordecedoras de motos, insoportables en cada madrugada de La Plata
+ Leidas

Se espera lluvia esta tarde en La Plata y ya anuncian una "Santa Rosa anticipada" con ciclogénesis: cuándo llega

Conmoción en La Plata: un policía apareció muerto con un disparo en la cabeza

José Sosa: “No nos podemos confiar ni subestimar a nadie”

Mueve el banco: primera vez para Yangali y vuelve Enzo Martínez

Un gran problema en la banda izquierda: ¿quién jugará?

¿Quién es Karen Reichardt? La chica Playboy de los 90 que trabaja en TV Pública será candidata de La Libertad Avanza

¿Quién era el policía que encontraron muerto en La Plata?

Furfaro, el empresario apuntado por el fentanilo mortal: "Cómo no la voy a admirar a Cristina"
Últimas noticias de Política y Economía

Luis Petri encabezará la lista de diputados nacionales de LLA en Mendoza

Malestar total en los bancos con el plan Caputo de planchar el dólar (como sea) para ganar las elecciones

Fuerza Patria lanzó la campaña digital en La Plata

Alak encabezó un encuentro de Fuerza Patria en Tolosa
Deportes
Agustín Creevy se retiró en San Luis: el platense que fue máximo capitán de Los Pumas
Platense derrotó 2-1 a San Lorenzo en Vicente López, donde se jugó con visitantes
La agenda deportiva de este sábado, súper recargada: horarios y TV
José Sosa: “No nos podemos confiar ni subestimar a nadie”
Mueve el banco: primera vez para Yangali y vuelve Enzo Martínez
Espectáculos
"Chorra", "ballena gorredada", "vaga" y "parásito": Morena Rial y Carmen Barbieri se dijeron de todo
Ale Sergi y Cintia Bustamante se separaron después de 10 años juntos: los altibajos que llevaron al fin
“Ni se les ocurra”: Eva de Dominici se metió de lleno en la polémica escena de Homo Argentum
VIDEO.- Así la platense Milena Salamanca brilló en La Voz, venció a un tiktocker y emocionó a La Sole
Dalila confirmó que es “amiga con derechos” de El Polaco y fue lapidaria con Barby Silenzi
Policiales
Fentanilo: el informe que alertó fallas en la fabricación de ampollas y las pericias clave que se suman a la causa
¿Quién era el policía que encontraron muerto en La Plata?
VIDEO. Delincuentes amenazaron a una empleada y robaron una panadería frente al Hospital San Juan de Dios
Conmoción en La Plata: un policía apareció muerto con un disparo en la cabeza
Fentanilo mortal: el fuerte cruce entre Furfaro y la madre de Renato Nicolini
Información General
“Día de los caídos en moto”, un homenaje surgido en Olavarría que se conmemora en todo el país
Canasta de crianza: en julio duplicó a la inflación
Lecciones del pasado para adaptarse al calentamiento
Fracasó el acuerdo global contra la contaminación plástica
Los números de la suerte del sábado 16 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla