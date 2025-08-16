Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo por $8.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA para controlar

La Ciudad

Marcha y piquete complica el tránsito este sábado en La Plata

Marcha y piquete complica el tránsito este sábado en La Plata
16 de Agosto de 2025 | 12:34
16 de Agosto de 2025 | 12:34

Este mediodía, organizaciones sociales se concentraron para marchar por el centro de La Plata luego de que la referente de la Tupac Amaru, Milagro Sala cumpliera 3500 días presa.

En este sentido, el piquete comenzó en la zona de la Estación de Trenes de La Plata, se dirigió por Diagonal 80 hasta Plaza San Martín y ahí los manifestantes se quedaron en las inmediaciones de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires.

En tanto, luego de permanecer allí contaron que terminaran la caravana en la Casa de Milagro Sala, ubicada en nuestra ciudad. 

Cabe recordar que la la referente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, cumplió 3500 días de su detención política tras largos años de militancia social en Salta. 

Desde hace varios años Sala padece una trombosis venosa profunda, algo que le genera un fuerte dolor en sus piernas y le impide tener una movilidad plena.

