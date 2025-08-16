Ale Sergi y Cintia Bustamante se separaron después de 10 años juntos: los altibajos que llevaron al fin

El incendio en La Plata: ¿Por qué está frenada la demolición y cuándo se reanuda?
Los músicos se conocieron en un recital de Miranda y terminaron la relación por desgaste, según se supo en las últimas horas.
El vocalista de Miranda, Ale Sergi y la DJ cordobesa Cintia Bustamante -más conocida como “La Cintia”- terminaron su noviazgo a una década de haber iniciado la relación, que se mostraba como una de las más sólidas en el panorama artístico.
Un nuevo quiebre romántico dejó a la deriva a los shipperos después de la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez: el caso de la DJ y el compañero de Juliana Gattas se conoció en las últimas horas. El entusiasmo era generado por las pocas apariciones públicas que ambos compartían.
Según se supo, habrían puesto fin al noviazgo únicamente por el “desgaste” de haber estado más de 10 años juntos, aunque no convivían. Los protagonistas aún no se pronunciaron al respecto para afirmar o negar la noticia.
Aunque ambos atravesaron algunos altibajos, se mostraban felices y estables, por lo que la novedad tomó por sorpresa. Para muchos, eran un ejemplo de cómo sostener una conexión en medio de giras, escenarios y vidas agitadas, lo que hizo aún más inesperado el desenlace.
La artista que empezó su carrera cuando pasaba cumbia en bares, se volvió muy reconocida en su ambiente, conoció a Sergi en un recital de Miranda y ambos conocieron nuevos mundos dentro de la música electrónica.
Sergi viene de una racha amorosa poco estable: salió con Juliana Gattas por un año, en los inicios del dúo que componen, años después conoció a la bailarina con la bailarina Nieves Jaller, una conexión discreta, pero significativa y en 2013 salió con Andrea Rincón por un año.
