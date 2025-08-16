VIDEO. Delincuentes amenazaron a una empleada y robaron una panadería frente al Hospital San Juan de Dios

Momentos de terror es lo que vivió una empleada durante la jornada de ayer, cuando al menos dos delincuentes ingresaron al local, la amenazaron y se robaron la recaudación de una panadería ubicada en la calle 70 entre 27 y 28, justo en las inmediaciones del Hospital San Juan De Dios de La Plata.

Todo sucedió ayer viernes, alrededor de las 19horas, cuando uno de los implicados ingresó primero al comercio y le pidió algo para comer a la empleada, al ver que estaba sola cruzó el mostrador y tras amenazar a la trabajadora, abrió la caja registradora y sustrajo el poco dinero de la recaudación, además le exigió el celular a la víctima pero la damnificada dijo que no le permitían tenerlo encima.

En tanto, segundos después ingresó un segundo cómplice del ladrón que primero se quedó afuera del comercio haciendo de “campana”. Allí, los malvivientes siguieron amenazando a las víctimas y pidiendo más dinero.

Luego de varios minutos de insistir, los delincuentes escaparon corriendo y no se sabe nada hasta el momento. La mujer empleada quedó asustada y en shock.

Por último, la denuncia quedó radicada en la Comisaría Quinta de La Plata, que tiene jurisdicción en la zona.