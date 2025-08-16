Angustia en pleno centro de La Plata por el agua de ABSA: baja presión y encima sale turbia

Desde un edificio cercano a la Catedral de La Plata, vecinos denunciaron baja presión en las canillas y la presencia de líquido turbio. De esta forma, sostienen que no pueden hacer uso del servicio principalmente por la escasez y en segundo orden por el color que se observa en el agua.

El inmueble se encuentra en 50 entre 17 y 18. Un usuario, Roberto Vargas, aseguró que "desde hace cuatro días no hay presión en el ingreso de la red pública de agua (ABSA), lo que origina el déficit total en el interior del edificio, causando obviamente todas las complicaciones, tanto sanitarias como desperfectos de lavarropas, etc.".

"Se han efectuado reclamos reiterados recibiendo como respuesta que un desperfecto en una fase de energía eléctrica provoca deficiencias en el bombeo, refiriendo que la empresa EDELAP, no lo resuelve", añadió el usuario.

En ese marco, dijo que "quedamos en medio de una pulseada entre empresas que cobran sus servicios pero sin una respuesta razonable".

Según describió, "la primera entrada de agua a esta edificación es de una canilla existente en la planta baja, en la cuál se observa un débil presión y mucha suciedad".

"Se efectuaron los reclamos con números 3916496/01-06. Es insostenible, tratándose de un servicio esencial y una explicación ilógica", lamentó.