Bullrich tomó distancia de los dichos de De la Torre sobre Larreta: "Creo en la democracia"

La precandidata a presidente del PRO, Patricia Bullrich, tomó distancia de los dichos de su socio político Joaquín De la Torre, quien le había pedido a Horacio Rodríguez Larreta que "se deje de joder" y bajara su postulación.

"Yo creo en la democracia y nunca le pediría a nadie que esté compitiendo que se baje", dijo Bullrich en declaraciones a la prensa.

De esta manera, la ex titular del PRO se alejó de las declaraciones que el último sábado formuló De la Torre durante un acto en San Miguel. "Que Larreta se baje y se deje de joder. Si queremos ganar tenemos que ir todos detrás de Patricia Bullrich como candidata a presidente", había lanzado el ex jefe comunal, quien hasta la semana pasada era uno de los cuatro precandidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires alineados con Bullrich.

Finalmente, la ex ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri se decidió por Néstor Grindetti, en una contienda en la que también estaban Christian Ritondo y Javier Iguacel.

Bullrich también se refirió a Cristina Kirchner, de quien dijo "está en su propia jaula. La jaula de un proyecto que murió. Para no decir eso, y que estos 4 años han sido un desastre y que el pueblo argentino y los trabajadores la están abandonando, dice eso. Puede que el peronismo no vuelva a ser nunca más lo mismo y pierda primacía en el mapa político argentino después de este gobierno”.

"Es el fin de una época del peronismo que se ha quedado sin razón de ser", señaló Bullrich, quien además afirmó que la ex mandataria "busca excusas para no presentarse. Es la representante de un espacio achicado, que no sabe para dónde ir. Dice que no la dejan presentarse pero en realidad no le dan los números a ella ni a su proyecto".