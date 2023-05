Anses ofrece un préstamo de hasta $240.000 con una tasa de interés de 2022: cómo obtenerlo

En época de inflación, con los costos que se disparan, sacar un préstamo no parece ser la mejor idea ya que lo más probable es que las condiciones no sean las más favorables o ventajosas. Sin embargo, ANSeS mantiene una línea de préstamos con una tasa de interés de otra época, lo que la termina haciendo muy tentadora.

Se trata de "Créditos ANSeS", que otorga hasta $240.000 con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 29%, mientras que el Costo Financiero Total (CFT) apenas sube al 37,5%. Y como si no fuera suficiente, se puede devolver en hasta 48 meses.

Todo en un contexto en el que la inflación anual ya se ubica en el 108% y la proyección para los próximos 12 meses es que acumule un 142%.

¿Quiénes pueden solicitarlo?

* Jubilados o pensionados que perciben sus haberes a través del organismo, pueden sacar desde $5.000 hasta $240.000. La cuota no puede exceder el 30% del ingreso mensual.

* Titulares de Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) o Pensión No Contributiva por vejez

* Personas que cobren Pensión No Contributiva Madre de 7 hijas e hijos

* Pensiones No Contributivas por invalidez

* Titulares de las prestaciones del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos

* Titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra

¿Cuáles son los montos que pueden solicitar?

* Jubilaciones y pensiones: pueden sacar desde $5.000 hasta $240.000, con una cuota que no puede exceder el 30% del ingreso mensual y un costo financiero total del 37,55%.

* Pensión Universal para el Adulto Mayor o Pensión No Contributiva por vejez: desde $5.000 hasta $85.000, con un costo financiero del 37,55%. Lo que difiere es que la cuota no puede superar el 20% de los haberes.

* Pensiones No Contributivas por invalidez: igual a la categoría anterior, lo distinto es el costo financiero total del 31,88%.

* Pensiones del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos: desde $5.000 hasta $85.000, con una cuota que no puede exceder el 20% del ingreso mensual y un costo financiero total del 37,55%.

* Titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra: desde $5.000 hasta $240.000, mientras que la cuota no puede afectar más del 30% del ingreso mensual. El CFT es del 37,55%.

¿Cuáles son los plazos para devolver?

Existen tres opciones en cuanto a los plazos para devolver el monto solicitado. Se pueden reintegrar en 24 cuotas mensuales (2 años), 36 cuotas (3 años) o 48 cuotas (4 años).

En todos los casos se debe tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito, por lo que la edad tope para solicitarlo sería de 88 años.

¿Cuáles son los requisitos para solicitarlos?

Se debe residir en el país, no tener más de 92 años cuando concluya el pago del préstamo, tener menos de 78 años al momento de finalizar el crédito en los casos de las personas que cobren Pensión No Contributiva Madre de 7 hijas e hijos y las pensiones No Contributivas por invalidez.

Además se requiere tener el último ejemplar del DNI y el CBU de una cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco, cajero automático o Home Banking.

¿Cuánto tiempo demora en acreditar el monto solicitado y cuál es el valor de las cuotas?

Una vez completado el trámite de solicitud, el crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

Desde el sitio Mi ANSeS se puede hacer una simulación del crédito para saber de cuánto es la cuota a pagar, pero para tener una idea si se solicitan los $240.000 disponibles, la cuota inicial será:

- De $14.301 si el crédito es a 24 meses.

- De $11.062 si es a pagar en 36 meses

- De $9.508 si es a 48 meses.

Es importante tener en cuenta que las cuotas no serán todas iguales pero no irán aumentando, como sí ocurre con otros préstamos. Así, las primeras serán las más elevadas y luego irán bajando levemente, y se sentirán incluso menos teniendo en cuenta la evolución de la inflación.

En todos los casos, el préstamo se puede solicitar tanto de manera presencial o a través de Internet de la siguiente forma:

* Ir a Mi ANSeS con CUIL y Clave de Seguridad Social desde anses.gob.ar