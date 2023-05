Nueva denuncia: hay pocos profesionales e insumos de baja calidad

Médicos del Hospital de Niños “Sor María Ludovica” de La Plata, relataron en primera persona que trabajan con “angustia y desesperación” por la falta de profesionales, de disponibilidad de camas de terapia intensiva y por los bajos sueldos que cobran. Los profesionales destacaron que había mas de 350 camas y hoy quedan alrededor de 200; que se hacían mas de 350.000 consultas y el año pasado se hicieron 200.000.

Karina Bandín, jefa de guardia los días miércoles, contó que “nosotros venimos reclamando que el Hospital no está bien. Le ponemos garra, corazón y alma, pero no damos mas. Yo entregué una guardia con 28 pacientes internados. Si mi compañero tiene que entrar un paciente, no tengo lugar. Ya no sabemos con quien tenemos que hablar”. Se indicó que los fines de semana hay una demanda de entre 300 y 350 pacientes y que no dan a basto.

También se denunció la falta de insumos. Los especialistas reclamaron no recibirlos en tiempo y forma. Eugenia Altamirano, Jefa del servicio de Patología, dijo: “Los insumos tienen que ser de calidad. Nosotros recibimos pacientes con biopsias oncológicas y si nosotros tenemos productos de mala calidad, podemos dar diagnósticos erróneos y eso llevaría a un tratamiento inadecuado”.

En el área de Cirugía afirmaron que de ocho quirófanos, ahora solo se utiliza uno y además hay carencia de anestesiólogos. Eso lleva a que haya una lista de espera de un año o más.