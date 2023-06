Lucas Alario habló de la posibilidad de regresar a River: "Mi vuelta hoy no es real, mi presente está en otro lado"

El ex delantero de River Lucas Alario, está de vacaciones en nuestro país, tras culminar la liga alemana donde el atacante es una de las principales figuras del Eintracht Frankfurt.

El "Pipa" tuvo que desmentir su regreso a River, después de que algunos hinchas se ilusionaran con su vuelta, tras una declaraciones que para el propio futbolista, "se sacaron de contexto".

En una publicación que realizó Alario en una historia de Instagram, aseguró: "Les agradezco siempre el cariño que me muestran y por sobre todo, que han sido siempre respetuosos. Ante unas palabras mías que sacaron de contexto, generaron en los hinchas una ilusión de mi vuelta que hoy no es real. Mi presente futbolístico es en otro lado en este momento y no sabemos qué va a pasar en el futuro”.

Por otro lado, hizo referencia a las amenazas que recibió su esposa en las últimas horas, quien supuestamente habría tenido que ver en la decisión de que el goleador no regresara a Argentina: "Hoy amenazaron de muerte a mi pareja y ya la situación toma otra dimensión. Les pido por favor que seamos conscientes de lo que decimos y sobre todo que yo tomo mis propias decisiones. Muchas gracias".