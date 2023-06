Lionel Scaloni: "Messi sigue estando en la Selección pero el equipo está por encima de todos los nombres"

El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, reafirmó esta mañana que el astro Lionel Messi continúa perteneciendo al equipo albiceleste que obtuvo hace exactamente seis meses la Copa del Mundo en Qatar, más allá de que mañana no participe del amistoso frente a Indonesia, en Yakarta.



“En principio, (Lionel) Messi sigue estando en la Selección. Sé que (los aficionados locales) lo querían ver pero el equipo está por encima de todos los nombres. Mañana vamos a disfrutar de este partido”, dijo el técnico santafesino, de 45 años, en la conferencia de prensa previa al encuentro que se disputará en el estadio Gelora Bung Karno, de la capital Yakarta.



El astro rosarino, próximo a cumplir 36 años, viajó a Barcelona para tomarse unos días de licencia, previo a su desembarco en Miami, tras haber alcanzado un acuerdo para defender la camiseta del Inter de esa ciudad en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.



Con relación al hipotético retiro del máximo goleador histórico del seleccionado albiceleste (103 conquistas), Scaloni no quiso ir “más allá”. “No vale la pena ir más allá. Al mundo del fútbol nos gustaría que jugase por siempre. En algún momento dejará y será un día muy triste para todos”, reflexionó Scaloni.



La aseveración tiene relación directa con la respuesta que Messi le dio a la TV china en un reportaje argumentando que “en principio” no estaría disponible para el próximo Mundial 2026, a jugarse en los Estados Unidos-México-Canadá.



En el ensayo de mañana, pautado para las 9.30 de Argentina, tampoco estarán ni el zaguero Nicolás Otamendi (que renovó su compromiso con el Benfica de Portugal) ni el extremo rosarino Ángel Di María, quien todavía no resolvió su futuro deportivo.



“Habrá entre siete y ocho cambios”, adelantó Scaloni, en referencia a la alineación presentada el jueves pasado en Beijing en la victoria 2-0 sobre Australia, en el primer amistoso de la gira internacional por Asia.



Por último, el entrenador argentino confesó que la jornada “es especial” por cumplirse exactamente los 6 meses de la obtención del título mundial, tras adjudicarse por penales la final del Mundial ante Francia, luego de un trepidante 3-3 en el período reglamentario (90 minutos de partido y otros 30 de suplementario) del partido decisivo jugado en la ciudad de Doha. “Todas las imágenes del aniversario las tenemos dando vueltas en la cabeza. Hoy es un día especial”, admitió.