Preocupación por el gran desgaste de Messi y compañía

messi no para, y en su agenda también aparece la selección / AFP

Houston Dynamo se clasificó finalista de la US Open Cup, instancia que jugará ante el Inter Miami de Lionel Messi, luego de haberse impuesto 3-1 sobre Real Salt Lake en tiempo suplementario y tras haber igualado 1-1 en los 90 minutos.

El cotejo se jugó en el Shell Energy Stadium de Houston y los goles del vencedor fueron marcados por el mexicano Héctor Herrera, el panameño Adalberto Carrasquilla y el ecuatoriano Luis Caicedo, mientras que para Real Salt Lake anotó el ecuatoriano Anderson Julio.

Para el ganador se alistó el argentino Franco Escobar (ex Newell’s) y en el visitante fue expulsado el colombiano Brayan Vera.

La final del certamen se jugará el 27 de septiembre próximo y el Inter Miami será local en su estadio de Fort Lauderdale.

martino, preocupado

Gerardo “Tata” Martino se mostró preocupado por el desgaste físico de sus jugadores, incluido Lionel Messi, tras la victoria sobre Cincinnati que le dio al Inter Miami el pase a la final de la US Open Cup.

“Tanto Leo como otros jugadores están llegando a un exceso físico importante”, afirmó el técnico luego del triunfo 5-4 ante Cincinnati en la definición por penales luego de igualar 3-3 en los 90 minutos y 30 suplementarios.

“Si hay una palabra que define estas últimas semanas es intensidad. Genera ilusión, en muchos partidos nos hemos puesto delante más por carácter que por juego y por tener al mejor del mundo”, explicó Martino.

Pese al cansancio tras ganar la League Cup y llegar a la definición de la US Open Cup, Martino señaló: “Sigo manteniendo las expectativas que teníamos en cada uno de los desafíos. Quiero seguir pasando fases de la manera que podamos. Me gustaría que en el futuro el equipo pueda jugar mejor pero es difícil cuando no se puede entrenar, sino que hay que descansar”.

el sábado de visitante

Inter Miami volverá a presentarse el sábado, por la fecha 28 de la Mayor League Soccer (MLS), en Nueva Jersey, frente a New York Red Bull.

El equipo de Messi cierra la Zona A, cuyos primeros siete clasificarán a los Play-offs, en tanto que el octavo y el noveno accederán a un Repechaje.

Posiciones: Cincinnati 51; New England 43; Orlando City, Philadelphia 40; Columbus Crew 39; Nashville SC, Atlanta United 38; Chicago Fire, Montreal 32; DC United 30; New York RB 29; Charlotte FC, New York FC 26; Toronto FC 19; Inter Miami 18.