Jimena Barón habló tras los rumores de separación con Matías Palleiro: "No lo veo hace un mes"

Jimena Barón rompió el silencio tras los rumores de separación con su pareja, Matías Palleiro, que previamente había confirmado Ángel de Bristo. La actriz hizo su descargo a través de Twitter.

El conductor de LAM aseguró, por medio de la caja de Instagram que le permite a sus seguidores hacer consultas, que efectivamente “si” estaba separada de su pareja.

Fue la Cobra quien decidió dirigirse a sus seguidores: “Che, yo no me separé. No lo veo hace un mes al culiado porque se pegó el viaje de su vida. Pero no me separen así”.

“Se fue hace un mes a Europa y falta mil para que vuelva, que no cunda el pánico”, había mencionado días antes en su cuenta de Instagram. Finalmente, De Brito aclaró que la separación era “solo física” porque Palleiro estaba de viaje.