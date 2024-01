VIDEO. La Plata: fallaba el auto, fue al taller y había ¡un gato! en el motor

Como si fuera un capítulo de El Chavo del 8, en el que el Señor Barriga reniega con las ocurrencias del Chavo y Quico por alguna travesura con su automóvil en la puerta de la vecindad, un vecino platense tuvo que sortear un insólito momento.

El platense se topó con la situación cuando se disponía a salir con su automóvil, sin imaginar lo que pasaría minutos más tarde. “Hoy voy a salir con el auto. Lo ando a nafta como corresponde, y digo ‘le voy a dar un poquito a gas’. No me andaba, no me andaba, lo pasaba más rápido y no había caso”, comenzó su relato.

Así y ante la duda sobre lo que le sucedía al vehículo, se acercó al taller ubicado en 532 entre 17 y 18. “Resulta que levanto el capó y había ¡un gato adentro!”, dijo sorprendido.

“Le dije al empleado de la casa ‘no me anda el gas’. Lo primero que vio es que estaba desconectado ahí. El gato lo había desconectado y ahora está ahí adentro”, continuó, sin poder salir del asombro.

“Solo se metió allá. Tres días estuvo acá acostado, yo pensé que el gato se había ido”, acotó una mujer que estaba a su lado. Ya con el problema resuelto, el dueño del automóvil agregó “El michongo se metió ahí” y ambos apelaron al famoso dicho: “Hay gato encerrado”.

Una vez hallado el inconveniente, el animal que se había metido en la parte delantera, salió y permaneció unos minutos debajo del auto. Luego, convencido por los mimos, salió sano y salvo.