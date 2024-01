Sorpresa en el Abierto de Australia: Djokovic fue derrotado por Sinner y quedó eliminado en semifinales

El italiano Jannik Sinner, cuarto en el ranking ATP, es finalista del Abierto de tenis de Australia al vencer hoy al serbio Novak Djokovic (que instancias atrás había derrotado al platense Tomás Echeverry), por 6-1, 6-2, 6-7 (6/8 el tie break) y 6-3 cortándole una serie de 33 triunfos seguidos en Melbourne, 3 horas y 26 minutos.



Sinner, de 22 años, jugará el domingo su primera final de un Grand Slam contra el ganador del duelo entre el ruso Daniil Medvedev (3) y el alemán Alexander Zverev (6) en la restante semifinal.



Djokovic, 10 veces campeón del Abierto de Australia y que no conocía la derrota en este torneo desde 2018, aspiraba a batir su récord con un 25to. título de Grand Slam, pero Sinner frustró sus gloriosos planes.



"Fue un partido muy duro. Empecé muy bien. Novak falló en los dos primeros sets. Sentí que no se encontraba muy bien en la pista, así que intenté seguir presionando" explicó el italiano con clara alegría tras el destacado triunfo.



El serbio (que nunca había perdido una semifinal en Melbourne Park) cometió 29 errores no forzados durante los dos primeros sets, en una actuación inusualmente descuidada en comparación con los ocho que cometió Sinner.



El partido se detuvo en el 5-5 del tercer set con un 40-40, mientras el personal médico atendía a un aficionado entre el público, pero el serbio le restó importancia a la interrupción para mantener el servicio y el set en el tie break en 78 minutos.



El número uno mundial no cometió ningún error cuando se le presentó la oportunidad de llevarse el set, levantó el puño compartiendo el buen momento con el público, pero solo fue un "espejismo" ya que el italiano mantuvo el temple para cerrar el partido y en 53 minutos ganó el cuarto y definitivo set.