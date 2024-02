IOMA cobraría copagos desde marzo y se pagarían con Cuenta DNI: quiénes quedarían exentos

El sistema de salud está en crisis, en medio de una ola de desregulaciones que no dan tregua. Sumado a eso, el anuncio del gobierno nacional sobre recortes de fondos a las provincias con el objetivo de alcanzar el "déficit cero", golpean fuerte a distintos sectores, y uno de ellos es el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).

Es por eso que las autoridades de la obra social de los empleados públicos bonaerenses anunciaron que se implementarían desde marzo los copagos para diferentes prestaciones. La finalidad es que ese plus ayude a compensar el ingreso de los profesionales, que piden actualizaciones frente a la fuerte escalada de los precios. La novedad además es que se podrán pagar sólo a través de Cuenta DNI, la billetera electrónica del Banco Provincia.

Según pudo saber EL DIA, se trata de una medida que aún está en análisis pero que comenzaría a regir en marzo. "La idea es que personas jubiladas no tengan que pagarlo, y que personas embarazadas tampoco", aseguraron fuentes oficiales. "Se está analizando", insistieron sobre declaraciones que en las últimas horas brindó Homero Giles, titular del IOMA.

“Veníamos con una política de eliminar los copagos y lo habíamos implementado con psicólogos o bioquímicos. Pero vamos a tener que volver a implementarlo, y no es porque IOMA se gestiona mal”, aseguró el funcionario. Se buscará que se aplique desde marzo para servicios que brindan médicos de Categorías A y B, pero también incluiría a psicólogos, kinesiólogos, odontólogos y bioquímicos. Sobre el valor de los copagos, el mismo sería acordará con cada colegio de profesionales pero en marzo se empezaría a cobrar entre $1.000 y $3.000, que podrían ir ajustándose con la inflación y otras variables que se irían negociando con los profesionales de la salud.

Giles destacó que “solo se va a poder hacer por Cuenta DNI. Esta herramienta me da control, trazabilidad y me permitirá financiar a los que no quiero que paguen, como embarazadas, pacientes con consultas oncológicas o jubilados. A esos se los va a subsidiar”. Y cerró diciendo: “Yo no quiero poner copago, pero estoy obligado. Hasta ahora veníamos construyendo un montón de cosas, como los policonsultorios, y mejorando la financiación a los médicos, pero ahora, con las medidas de ajuste de Milei complica al funcionamiento de la provincia”.