¿Sale a esperar a River?: Saravia iría por Mammini

¿Cómo se le juega a este River en el Monumental? La pregunta, seguramente, rondará la cabeza de Leonardo Madelón desde hace días. Más allá de ciertos cuestionamientos a Martín Demichelis, River viene de dar una vuelta olímpica hace tres días y es el único invicto en esta Copa de la Liga. Y al margen de que el juego exhibido no conforme al paladar negro millonario, los números avalan absolutamente al entrenador, más allá de que para los dos grandes del fútbol argentino hoy importe solamente la Copa Libertadores de América.

Es por eso que el entrenador mens sana viene pensando en un cambio en la formación que le permita esperar a River en su propio campo y aprovechar un eventual contragolpe desde la velocidad de Matías Abaldo y la habilidad de Benjamín Domínguez para tratar de lastimar a la defensa local y abastecer al paraguayo Cristian Colmán.

Así, además del ingreso de Matías Abaldo (ya cumplió las dos fechas de suspensión por la roja ante Instituto) por Matías Ramírez, saldría del equipo Ivo Mammini para que se sume al centro del campo Rodrigo Saravia para hacer dupla de volantes centrales con su compatriota Yonatán Rodríguez y permita liberar a Pablo De Blasis.

La variante abre un sinfín de interrogantes ya que la dupla Saravia-Rodríguez no le dio un plus al equipo en los partidos ente Estudiantes e Instituto, a la vez que Pablo De Blasis quedó muy desconectado del juego de mitad de cancha. Y el riesgo extra si De Blasis baja es que el delantero quede demasiado aislado de sus compañeros si los extremos no ganan los duelos individuales.

Además, la otra duda radica en el estado físico de Cristian Colmán, que no ha encontrado su mejor forma aún y que además viene de estar un par de encuentros fuera del equipo por un edema muscular. Si bien el paraguayo completó los noventa minutos ante Barracas Central, asoma como un riesgo su juego como “llanero solitario” con tanto campo por delante en el Monumental, más aún si la molestia física persiste. De no estar el paraguayo Ivo Mammini mantendría su lugar, aunque todo parece indicar que el 99 es titular sin discusiones para Madelón.

Claramente, visitar a River ofrece estas dudas porque no hay garantías de que el planteo salga bien: salir a presionar puede ser una catástrofe futbolística si el rival rompe esa presión por abajo o por arriba e igualmente salir a defenderse equivale en la inmensa mayoría de los casos en ir mansamente al matadero. Por eso Gimnasia, de confirmarse los cambios, deberá fortalecer mucho el centro del campo ante un rival que no perdona errores.

La idea de “partido largo” deberá tener mucha fortaleza defensiva para sostenerse en el tiempo, porque River tiene jerarquía individual para resolver situaciones de partido cuando el funcionamiento colectivo no ofrece respuestas adecuadas. Sin ir más lejos, un remate inatajable de Aliendro le dio el triunfo ante Estudiantes en la Supercopa.

Al margen de que Federico Milo tuvo un buen ingreso en los últimos minutos ante el Guapo, Nicolás Colazo conservaría su lugar en el lateral izquierdo. La duda, en todo caso, marca a las claras que Gustavo Canto, titular en el inicio del campeonato, cedió terreno en estas fechas. Algo similar sucede con Yonathan Cabral, quien perdió el puesto a manos de Felipe Sánchez. El juvenil defensor tiene la curiosidad de ser el goleador tripero del año (junto a Benjamín Domínguez) con tres tantos, uno de ellos por la Copa Argentina.

El único jugador al margen por lesión es Matías Miranda, recuperándose de un desgarro. Luciano Gómez, Rodrigo Castillo y Lautaro Chávez perdieron terreno, al igual que Nicolás Sánchez, quien venía jugando en reserva y ayer no fue parte del equipo de Lucas Lobos.

De esta manera, la formación para enfrentar a River en el Monumental mañana a las 18.30 sería con Nelson Insfrán; Juan Pintado, Leonardo Morales, Felipe Sánchez, Nicolás Colazo; Yonatán Rodríguez, Rodrigo Saravia; Matías Abaldo, Pablo de Blasis, Benjamín Domínguez; Cristian Colmán.

El resto de los concentrados para el partido de mañana son Marcos Ledesma, Guillermo Enrique, Yonathan Cabral, Gustavo Canto, Federico Milo, Agustín Bolívar, Lucas Castro, David Zalazar, Matías Ramírez, Eric Ramírez, Franco Troyansky e Ivo Mammini.

El desafío entonces será encontrar una estructura confiable, algo que el equipo logró en sus primeras salidas de La Plata en este torneo (victorias sobre Talleres e Independiente) y no consiguó en las últimas jornadas, con derrotas ante Vélez, Rosario Central y Argentinos Juniors, con actuaciones deslucidas en todos los casos. Para el Lobo, una apuesta al partido defensivamente perfecto y con alta efectividad en las chances que puedan tener sus delanteros frente al arco defendido por Armani.

Vuelve el fútbol juvenil ante Lanús

En el marco de la primera fecha del Torneo de Juveniles 2024, Gimnasia enfrentará desde las 9 a Lanús.

En Estancia Chica jugarán las categorías mayores, con el puntapié inicial a cargo de la Cuarta. En el Predio Alsina, en tanto, jugarán las categorías más chicas.

Con los ingresos de Rodrigo Saravia y Matías Abaldo, serán dos los cambios ante River

Pese a los rumores, no habrá “pasillo” de los jugadores de Gimnasia a sus pares de River