La Plata, a nivel mundial: los precios de la canasta superan la media y sacuden al bolsillo

A raíz de las imparables subas que se reflejan en el dato que mensualmente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publica en forma de Índice de Precios al Consumidor (IPC), los platenses y vecinos de la Región sufren, cada vez de peor forma, la drástica caída del poder adquisitivo. En esta vorágine, surgen análisis comparativos de cómo se remarca en otros países limítrofes y latinoamericanos o naciones que son potencias mundiales. Sin embargo, al caer en estos relevamientos, siempre debe considerarse el ingreso promedio de cada territorio. Por caso, en Argentina, el deterioro del salario de trabajadores, jubilados y pensionados es tal que, como reflejó este diario, el consumo está en un marcado declive. Así las cosas, EL DIA hizo un relevamiento de precios en la Ciudad con parangón en Estados Unidos, España, México, Colombia y Perú para ver cómo, en productos específicos, se percibe el fuerte aumento de la canasta.

El shampoo, el chocolate, un paquete de fideos y el aceite de oliva, “por las nubes”

El kilo de carne vacuna de lomo, el litro de la nafta premium, el chocolate, la leche, una gaseosa de primera marca, el aceite de oliva, un pan lactal multinacional, el cuarto de café molido, un reconocido shampoo y el paquete de fideos tipo spaghetti son algunos de los productos que cruzan las fronteras descriptas y pueden encontrarse en los supermercados de la Región. En efecto, el propósito fue encontrar alternativas que estén en las góndolas y puedan compararse al valor del dólar oficial (875 pesos para la compra).

La comparación

En el caso del kilo de la carne vacuna de lomo, tal como se aprecia en el cuadro, en la Ciudad (y vale también para el país, salvo algunas ciudades patagónicas) se encuentra al menor precio internacional. A razón de 11,31 dólares puede conseguirse este preciado corte que, en el resto de los países, está más caro: US$ 36,35 en EE UU, US$ 25,06 en España, US$ 28,79 en México, US$ 18,19 en Colombia y US$ 23,73 en Perú.

En este rubro se destaca no sólo la cadena de producción ganadera del país y la cercanía de La Plata con los frigoríficos y los principales mercados centrales de expendio, sino también cómo quedó el valor de la carne ante los ajustes posteriores a las elecciones. Más allá de las subas, el valor de los cortes vacunos siguen por debajo de la media mundial.

El precio local corresponde a un importante supermercado de la zona con sucursales en distintas localidades de la Ciudad. Mientras que los valores del exterior fueron tomados de sitios especializados como Total Carnes, Mercadona, Wild Fork, Jumbo y Wong, respectivamente.

Otro rubro con una situación similar es el ramo petrolero ya que la nafta premium cuesta alrededor de US$ 1,25 por litro en las estaciones de servicio de La Plata, sin contemplar el próximo aumento que llegará con el mes de abril, tras el feriado por Semana Santa.

En esta línea, si bien en EE UU se ofrece el litro de Chevron a US$ 1,03, en el resto de los países está más caro: US$ 1,96 en España (Repsol), US$ 1,50 en México (Pemex), US$ 1,39 en Colombia (Primax) y US$ 1,37 en Perú (Petroperú).

Por otro lado, el Shampoo Pantene Pro V de 400 ml.-que se consigue en todos los países- en la Ciudad se paga una fortuna: US$ 8,26. Colombia sigue debajo con un valor de US$ 8,12; luego, España, con US$ 6,45 por envase; posteriormente se destaca Perú, US$ 6,38; US$ 5,90 en México; y cierra EEUU con US$ 5,73 por producto.

Otros alimentos y bebidas

El consumo del chocolate por gusto o para ingerir como postre es una práctica que muchos platenses debieron suprimir ya que es considerada como un “gasto (caro) hormiga”, lo cual puede obviarse. Para el caso, este cambio de costumbre tiene una buena razón si se mira el precio de los 100 gramos: en la Ciudad se pagan US$ 3,68 por un Cadbury cuando en otros países se consigue a US$ 2,95 (Hershe’s milk en México), US$ 2,58 (EE UU), US$ 1,86 (Perú), US$ 1,63 (Barra Guylian en Colombia) y US$ 1,42 (Milka en España).

En algunos casos, el valor de estos alimentos está afectado a las importaciones de, por ejemplo, el cacao ya que en el país no se produce. También tiene que ver con la cercanía a otras naciones productoras o a los términos de negociación, más la remarcación.

La leche se encuentra en un término medio. A la vez que en La Plata el envase de litro de larga vida La Serenísima cuesta US$ 1,59, en España se encuentra a 60 centavos de dólar menos (marca Hacendado) y en EE UU la más cara: US$ 2,83 (Borden). Entre ambos valores, US$ 1,04 sale en Colombia (Máxima), US$ 1,26 en Perú (LaiveMilk) y US$ 1,39 en México (Lala).

Es preciso distinguir, además, la presión de los impuestos que pesan en productos y comercios

Este es, en efecto, otro caso similar al de la carne vacuna, intrínsecamente ligado a la gran producción tambera en la Región o, más bien, en las ciudades más próximas de la Provincia de Buenos Aires.

La botella de Coca Cola de 2 litros mantiene el valor de mercado en la Ciudad. Se encuentra a US$ 2,28 en las sucursales de una cadena de supermercados local, mientras que en EE UU cuesta US$ 2,68; US$ 2,02 en España; US$ 2,21 en México; US$ 1,82 en Colombia; y US$ 2,05 en Perú.

Uno de los casos donde más se percibe la atroz diferencia de valores en La Plata y la Región es en el litro de aceite de oliva. Por caso, acá se consigue a US$ 32,68 el envase de la marca Lira extra virgen. Sin embargo, se está muy por encima del promedio internacional: US$ 12,64 en EE UU (Iberia Premium); US$ 17,11 en España (Casa Juncal); US$ 12,92 en México (Carbonell); US$ 12,37 en Colombia (Borges); y US$ 10,10 en Perú (Cuisine & Co).

En otro orden, el medio kilo de pan lactal Bimbo se consigue más caro en la Ciudad, aunque no muy distante de los precios que se ofrece en los demás países. Mientras acá cuesta US$ 3,80 (más barato que en otras localidades bonaerenses y de capital federal), afuera se expende a US$ 1,75 en EE UU, US$ 2,61 en España, US$ 2,79 en México, US$ 1,51 en Colombia y US$ 3,08 en Perú.

Relativo a estas remarcaciones, conviene destacar no sólo cómo evolucionaron algunos precios que ya venían muy por encima del promedio, sino cómo -a la vez- escalaron a pesar de que, en algunos casos, existían controles que acotaban su aumento. Incluso, también es preciso distinguir la presión de los impuestos que pesan sobre productos y comercios, lo cual queda reflejado en los valores de góndola.

Por ejemplo, el cuarto de café molido se encuentra a un precio moderado a nivel internacional. En La Plata sale US$ 3,69 el paquete de La Morenita (varía según las marcas, pero incluso a mejor precio que en otras ciudades aledañas o cercanas), al mismo tiempo que en EE UU cuesta US$ 4,50 (Fogers Classic Roast); US$ 3,76 en España (Marcilla); US$ 3,92 en México (Garat); US$ 1,95 en Colombia (Máxima Tostado); y US$ 3,56 en Perú (Cuisine & Co).

Esto denota, como sucede en otros ítems mencionados, las diferencias entre países productores como Colombia o bien podría ser Brasil y el resto, en donde, además del producto, se cobra el flete y representa gran parte del valor final.

A modo de cierre, el caso del medio kilo de la pasta seca Barilla Spaghetti. En La Plata, el paquete de esta marca internacional se consigue a US$ 6,45, al unísono que US$ 1,94 en EE UU; US$ 1,95 en España; US$ 1,39 en México; US$ 2,18 en Colombia; y US$ 3,92 en Perú.

Como se refleja en otros precios, este último representa también los impuestos que existen en los términos de intercambio. Más precisamente en el tipo de cambio con el peso del Impuesto PAIS y otros gravámenes que explican uno de los motivos por los cuales se ven estas grandes diferencias de precios.