Pases de facturas, en un kirchnerismo golpeado

Replegado en la Provincia tras la victoria nacional de Javier Milei, en el kircherismo se insinúa hace rato una división: los que pretenden agigantar el liderazgo de Axel Kicillof más allá de los límites bonaerenses, incluso ensayando críticas sobre lo hecho, y los que pretenden reciclar modos de conducción como si nada hubiera pasado. Esto puso en tensión a La Cámpora, cuyo referente principal sigue siendo Máximo Kirchner, con un esquema que se referencia en Kicillof. Se actúan una paz hacia afuera, pero intramuros la cosa está candente.

Se vio el fin de semana reciente: voces del entorno de Axel marcaron fuertes críticas hacia la organización del hijo de Cristina. El viernes en La Plata hubo un encuentro de la línea La Patria es el Otro, agrupación del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, creada a partir de su distanciamiento con Máximo. Las facturas son por la lógica cerrada del camporismo y sus pretensiones de hegemonismo dentro del mundillo kirchnerista.

El sábado, en la histórica Quinta de San Vicente, se juntaron varios dirigentes ya abiertamente distanciados de La Cámpora y que han conformado una mesa política con la intención de darle a Kicillof lo que nunca tuvo: territorialidad propia. Estaban, entre otros, la mano derecha de Axel, Carlos Bianco, los intendentes Jorge Ferraresi y Mario Secco, el ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, ligado a varios gremios, y algunas voces más.

La excusa de la reunión fue la conmemoración del acto con movilización que el kirchnerismo hizo en los Tribunales Federales de Comodoro Py la primera vez que Cristina Kirchner -hoy condenada a seis años de prisión- fue citada a declarar.

Trascendió el tono fuerte de algunos discursos, como el de Larroque: “¿Qué significa la conducción de Cristina? ¿Qué es la conducción de Cristina? ¿Que tres ñatos te manden un WhatsApp?”, dijo el ministro. “Yo no quiero esa conducción de Cristina, quiero la conducción con movimiento popular, cuadros auxiliares de conducción, mesas de discusión, con debate, con programa, con método y movilización”.

Larroque, tal vez algo apurado, pretendería expandir su agrupación al interior del país, y asociarse a otros sectores kirchneristas que miran con recelo al camporismo, para ir armando un soporte para la eventual postulación presidencial de Kicillof. Ferraresi, ex vice del Instituto Patria y hoy alejado de CFK, piensa algo parecido.

De hecho, fue el primero en plantear el despegue del gobernador de cara al 2027. En el medio hay otra parada: las listas legislativas del año que viene. Este grupo pretende que la confección de las mismas no pase sólo por la lapicera de Máximo y su madre, como ya se ha hecho costumbre en el PJ provincial. La derrota reciente, analizan, debería cambiar algunas cosas

En la línea de Ferraresi también se alinea Mario Secco, intendente de Ensenada, que supo ser un furibundo cristinista. “Hoy Kicillof es el único candidato del peronismo, el único que se la banca, no veo a otros picando en punta, están todos guardados”, remarcó. Y apuntó al entornismo de la ex presidenta: “Muchas veces los que rodean a Cristina terminan haciendo pelotudeces”.

El cristinismo duro no piensa jubilar a la ex Vice de Alberto Fernández. Con un peronismo en plena crisis de liderazgo, ella sigue siendo la dirigente más influyente del partido a nivel nacional, explican. Y tienen razón: es lo que se ve cada vez que, por ejemplo, saca algún tipo de comunicado. Frente a un Milei que lleva adelante un plan de ajuste notablemente agresivo, aturde el silencio orgánico del peronismo, su adormecimiento. Aún no se recupera de la cachetada electoral que les dio el libertario.

Por supuesto que el camporismo explícito no se quedó callado frente a las críticas a su líder y ante las insinuación de que Cristina es sinónimo de fin de ciclo. Una voz que se oyó en un reportaje radial fue la del senador Mariano Recalde. “No es momento de discutir liderazgos”, trató de enfriar. Pero le tiró un palito a su viejo compañero de ruta juvenil: “No entiendo cuando el Cuervo dice que hay un compañero que anda en una cosa rara, pensé que hablaba de Guillermo Moreno, que es el que cuestiona a Axel todo el tiempo. El que cuestiona a Cristina anda en algo rarísimo”.

“Falta de respeto”

Se sumó al contrataque verbal, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, histórica de La Cámpora. Fue luego de un evento en La Plata: Habló de “no profundizar cosas que son funcionales a adversarios o a enemigos”. Y cuando le preguntaron por aquella opinión de Secco respecto a que Axel es el único candidato del PJ, respondió: “Casi que no tengo palabras para esa falta de respeto. Me parece que un día decir una cosa y al otro día decir otra, nos pone en un lugar que no es el que quiero estar como dirigenta ante nuestra sociedad. Creo que algunas declaraciones dejan de lado lo humano y son netamente en el plano de la especulación política, para mí eso es nefasto”.

“Hay diferencias, evidentemente, y lo que quizás no pueden ver hoy y tienen que salir a hablar de otros dirigentes y de dirigentes dentro del Unión por la Patria y demás es que lo que hay que caracterizar y de lo que hay que hablar es del daño que está haciendo Milei a cada uno de nuestros municipios, a la provincia de Buenos Aires y a la Argentina en su conjunto”, agregó.

