VIDEO.- Escándalo en Punta Indio: ex combatientes abandonaron el acto por Malvinas en medio del discurso de una docente

El homenaje oficial por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas llevado a cabo ayer en la localidad de Verónica, en el Partido de Punta Indio, terminó de una forma impensada cuando los uniformados que estaban presentes en el lugar recibieron la orden de retirarse.

El tenso momento tuvo lugar cuando una docente de Historia de una escuela de Verónica brindaba un discurso que, a decir de los presentes, tuvo una inclinación netamente "político-partidaria".

En un video vecinal, en el que se observa el instante en que los agentes emprenden la retirada del acto, se escucha a un asistente cuestionar el discurso de la profesora. Asimismo, lamenta que los chicos, representantes de distintos colegios de la zona, tengan que “oír eso".

En la filmación también se oye un cuestionamiento por parte de la profesora al rol de los medios de comunicación durante la Guerra de Malvinas como también a algunas acciones del actual gobierno nacional en lo referente a la cuestión de las islas del Atlántico Sur.

Por su parte, familiares y veteranos también manifestaron su malestar por el discurso de la docente.

El acto se realizó con presencia del intendente local, David Angueira, quien pidió disculpas a los presentes que se sintieron agraviados por las palabras de la docente.

Según se supo, los militares presentes "se sintieron agraviados" cuando la docente habló sobre los asesinados y desaparecidos durante la Dictadura. "Me paré y le dije al intendente que el acto es por los caídos en Malvinas, por los que ya no están... Los veteranos de guerra no vinimos a esto, y le decimos al intendente que 'nos vamos'. En ese momento el Comandante de Fuerza me mira y dice 'nosotros nos retiramos también'".

Según se informó, un familiar de veterano increpó al intendente. En tanto que los vecinos también se sintieron molestos por la alocución de la docente y decidieron marcharse.

Repercusiones

Lo sucedido generó repercusiones en todo Punta Indio. Por caso, la UCR local emitió un comunicado en el que expresó "el más enérgico de los repudios a las palabras expresadas por la profesora, quien en su rol de Directora de la Escuela Secundaria Nº4, pronunció al 2 abril".

"En lugar de homenajear a nuestros veteranos y caídos de la Guerra de Malvinsa decidió dejarse llevar por el fanatismo y su pertenencia partidaria", deslizó el comité radical.

"Lamentamos lo ocurrido y llamamos a la reflexión para que la causa Malvinas sea siempre motivo de unión de todos los argentinos", finaliza el texto.