El Fondo pone en la mesa de discusión el atraso cambiario

El Gobierno intensifica sus contactos con los altos funcionarios del Tesoro y del FMI para destrabar alguna ayuda financiera. No es novedad que Luis Caputo y su equipo (básicamente Pablo Quirno y Santiago Bausili) viene ensayando algunos acercamientos copara destrabar, en el marco de un nuevo acuerdo con el Fondo, un desembolso.

El ministro quiere hacer un colchón de dólares para levantar el cepo en el segundo semestre del año y el “aporte” es clave. Pero la estrategia choca con un pedido claro del organismo: que suba el dólar y dejen de atrasar el tipo de cambio.

Caputo se niega a cambiar el crawling peg del 2% mensual y dice que salir de ese esquema va a terminar por abortar la desaceleración de la inflación. El staff del Fondo, básicamente el chileno Rodrigo Valdes y la misma Gita Gopinath, repiten que el atraso cambiario no es sostenible y ponen como pre condición en la discusión con el Gobierno argentino ese tema. En el Banco Central “entienden” la preocupación de Washington pero no dan el brazo a torcer. “El Fondo puede creer que el tipo de cambio está atrasado. Pueden tener ese análisis. Pero nosotros no estamos de acuerdo con ese diagnóstico”, dicen .

Héctor Torres, ex representante argentino ante el FMI y con aceitados contactos en ese organismo, dice que tampoco es muy viable que el organismo ponga US$ 5.000 millones sin condicionamientos y de una sola vez como se rumorea en el mercado. “Lo de la cifra de US$ 5.000 millones es una cifra que yo vengo escuchando desde hace meses, no sólo del gobierno, sino cuando yo informalmente consulto con ex-colegas. Pero en general nadie está muy entusiasta con aumentar la exposición del Fondo con la Argentina, o sea, es el deudor más importante”, apunta.

Si bien el Fondo estaría dispuesto a soltar US$ 5.000 millones, no sería en una sola cuota como imagina Caputo. “El front-loading del 100% del programa lo veo raro, no conozco antecedentes. Ahora, algún front-loading en el programa puede haber. Lo que veo como inquietudes, que me parece que son las que tiene la gente del Fondo, la más importante claramente es el atraso del tipo de cambio”, asegura Torres.

“Yo no creo que el Fondo quiera que el tipo de cambio se mantenga atrasado. Esa parte me parece la más complicada, la política monetaria. Después de esto está la inquietud respecto a quién paga los ajustes. En realidad, la inquietud es cuando rebota la economía, esa es la verdad. Ese es el tema, el próximo desafío”, afirma.

Las imágenes del fin de semana del feriado XXL con filas de autos yendo desde provincias limítrofes argentinas a Chile u otro país para comprar bienes no perecederos marcan el momento de “súper peso” que vive el país. La Argentina, cara en dólares, no es históricamente sostenible. En parte, hay tensiones para que el Gobierno libere el dólar oficial en momentos donde es inminente la mayor liquidación de divisas por la cosecha.

¿Levanta el dólar?

Caputo repite que el crawling no se toca y cree que podría mejorarle el “blend” a los sojeros para que ingresen más vía el Contado con Liquidación. Sucede que el CCL está en $1.060 y esa misma liquidación hará que el valor vaya más para abajo. El consultor Fernando Marull recuerda que, a partir de abril, las compras del Banco Central comenzarían a disminuir ya que empieza la cosecha y impactará en el efecto del esquema de “importaciones en cuatro cuotas”. Desde el 1 de abril quienes compraron Bopreal y vendieron en el mercado pueden ir al “CCL Libre” sin restricciones por la diferencia. “Esto puede hacer levantar un poco el dólar CCL”, dice Marull.

Sea como fuere, hay consenso en el mercado local acerca de los problemas para un esquema de apreciación cambiaria. Carlos Melconian aconsejó que el tipo de cambio de hoy para adelante “no se puede atrasar más”. “El atraso cambiario no es porque haya ingreso de capitales ni inversión sino porque la inflación se comió al colchón”, añadió. “De hoy para adelante la inflación no puede ir al 9% y vos al 2%, todo eso terminó mal, en el 1975, en el 1980, en 2001, en el 2011”, recordó el economista.